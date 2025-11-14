Guaguas Municipales avisa del corte de carreteras y cierre de paradas en Ingenio Este sábado se celebra la carrera Flúor Moon Diabetes en El Carrizal, que afectará al tráfico y al transporte público

CANARIAS7 Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:29 Comenta Compartir

Un total de 1.800 personas se han inscrito para participar en la carrera solidaria Flúor Moon Diabetes, que se celebrará este sábado, 15 de noviembre, en el Parque de Los Aromeros y la Avenida Carlos V de El Carrizal.

Este año el evento amplía su duración, extendiéndose desde las 17:00 hasta las 23:59 horas, con un programa de actividades para todos los públicos, que comenzarán con una clase de zumba y un pre-show con Asdownsur y la Escuela de Talentos Saray Castro.

La recogida de dorsales está prevista para el viernes y sábado en horario de mañana. Las carreras darán inicio a las 20:00 horas, con modalidades infantil, juvenil y adulta, y la caminata popular se tiene fijada para las 21:15 horas. Al finalizar el evento, sobre las 22:30 horas, actuará el grupo Aseres.

La carrera solidaria recorrerá la Avenida Carlos V y el Parque de Los Aromeros en una jornada dedicada a la visibilización y prevención de la diabetes. La entidad organizadora ha dispuesto un plan alternativo de itinerarios para el transporte público.

Programa de la carrera Fluormoon Diabetes 2025

Viernes, 14 de noviembre 16:00 a 20:00h. Recogida de dorsales para las personas inscritas en el evento en el Parque de Los Aromeros

Sábado, 15 de noviembre 09:00 a 14:00h. Recogida de dorsales. Detección de diabetes precoz (a cargo de ADIGRAN). Stand de la Fundación CRIS contra el Cáncer de Mama. Punto Violeta. Campaña «Dona médula – Dona vida». Juegos infantiles y actividades para toda la familia.

12:00 h. Demostración de baile a cargo de la Escuela Saray Castro.17:00 h: Zumba Master Class con Yeray, David y Kat.

19:00 h. Actuación de la Escuela de Talentos Saray Castro.

19:15 h. Sesión musical con DJ Iriome y DJ Estro.

19:25 h. Batucada Rumbaxao, Levi y Estrella, junto al Grupo Vibrart.

20:00 h. Carrera infantil.

20:15 h. Carrera para participantes de 7 a 15 años.

20:30 h. Carrera de personas adultas.

21:00 h. Vibrarte Performante.

21:15 h. Caminata popular (2 vueltas).

22:00 h. Entrega de trofeos.

22:30 h. Actuación del grupo Aseres.

Cortes de tráfico y cambio en las paradas de guaguas

Con motivo de la carrera, la Avenida Carlos V permanecerá abierta, excepto el tramo comprendido entre Los Aromeros y la calle Nicaragua, que se cerrará al tráfico desde las 6:00 hasta las 18:00 horas del sábado 15, permitiendo el acceso a la estación de servicio y a los negocios de la zona. A partir de las 18:00, el resto de la avenida se irá cerrando progresivamente, a medida que se vayan desarrollando las carreras, hasta la finalización de las mismas.

La parada de taxis se trasladará temporalmente a la calle Barcelona, mientras que las guaguas modificarán su recorrido: en sentido Sur–Las Palmas, circularán por la Avenida de La Florida, Avenida de La Paz, Bajada de El Burrero y el Centro de Salud; y en sentido Las Palmas–Sur, el recorrido será a la inversa.