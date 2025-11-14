Guaguas Municipales avisa del corte de carreteras y cierre de paradas en Ingenio
Este sábado se celebra la carrera Flúor Moon Diabetes en El Carrizal, que afectará al tráfico y al transporte público
Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:29
Un total de 1.800 personas se han inscrito para participar en la carrera solidaria Flúor Moon Diabetes, que se celebrará este sábado, 15 de noviembre, en el Parque de Los Aromeros y la Avenida Carlos V de El Carrizal.
Este año el evento amplía su duración, extendiéndose desde las 17:00 hasta las 23:59 horas, con un programa de actividades para todos los públicos, que comenzarán con una clase de zumba y un pre-show con Asdownsur y la Escuela de Talentos Saray Castro.
La recogida de dorsales está prevista para el viernes y sábado en horario de mañana. Las carreras darán inicio a las 20:00 horas, con modalidades infantil, juvenil y adulta, y la caminata popular se tiene fijada para las 21:15 horas. Al finalizar el evento, sobre las 22:30 horas, actuará el grupo Aseres.
La carrera solidaria recorrerá la Avenida Carlos V y el Parque de Los Aromeros en una jornada dedicada a la visibilización y prevención de la diabetes. La entidad organizadora ha dispuesto un plan alternativo de itinerarios para el transporte público.
Programa de la carrera Fluormoon Diabetes 2025
Viernes, 14 de noviembre
-
16:00 a 20:00h. Recogida de dorsales para las personas inscritas en el evento en el Parque de Los Aromeros
Sábado, 15 de noviembre
-
09:00 a 14:00h. Recogida de dorsales. Detección de diabetes precoz (a cargo de ADIGRAN). Stand de la Fundación CRIS contra el Cáncer de Mama. Punto Violeta. Campaña «Dona médula – Dona vida». Juegos infantiles y actividades para toda la familia.
-
12:00 h. Demostración de baile a cargo de la Escuela Saray Castro.17:00 h: Zumba Master Class con Yeray, David y Kat.
-
19:00 h. Actuación de la Escuela de Talentos Saray Castro.
-
19:15 h. Sesión musical con DJ Iriome y DJ Estro.
-
19:25 h. Batucada Rumbaxao, Levi y Estrella, junto al Grupo Vibrart.
-
20:00 h. Carrera infantil.
-
20:15 h. Carrera para participantes de 7 a 15 años.
-
20:30 h. Carrera de personas adultas.
-
21:00 h. Vibrarte Performante.
-
21:15 h. Caminata popular (2 vueltas).
-
22:00 h. Entrega de trofeos.
-
22:30 h. Actuación del grupo Aseres.
Cortes de tráfico y cambio en las paradas de guaguas
Con motivo de la carrera, la Avenida Carlos V permanecerá abierta, excepto el tramo comprendido entre Los Aromeros y la calle Nicaragua, que se cerrará al tráfico desde las 6:00 hasta las 18:00 horas del sábado 15, permitiendo el acceso a la estación de servicio y a los negocios de la zona. A partir de las 18:00, el resto de la avenida se irá cerrando progresivamente, a medida que se vayan desarrollando las carreras, hasta la finalización de las mismas.
La parada de taxis se trasladará temporalmente a la calle Barcelona, mientras que las guaguas modificarán su recorrido: en sentido Sur–Las Palmas, circularán por la Avenida de La Florida, Avenida de La Paz, Bajada de El Burrero y el Centro de Salud; y en sentido Las Palmas–Sur, el recorrido será a la inversa.
🚨 Atención🚨 Cierre temporal al tráfico en Carrizal con motivo de la celebración de la carrera Fluormoon Diabetes. Más información en el siguiente link: https://t.co/2NnO2u1v69#GuaguasGlobal #Trafico #Transportepublico #Carrizal #GranCanaria #fluormoondiabetes pic.twitter.com/OxKPSGMMxB— Guaguas Global (@guaguasglobal) November 13, 2025