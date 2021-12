«La Guagua de Las Promesas ha vuelto para quedarse»

-¿Qué impulsa a GLOBAL a poner en marcha de nuevo La Guagua de Las Promesas?

-La Guagua de las Promesas nació el pasado año con motivo de la pandemia de COVID19. Fue nuestra forma de aportar algo de esperanza en aquellos días de tanta incertidumbre, al tiempo que seguíamos cumpliendo con nuestro compromiso, no sólo con la tradición del peregrinaje hasta la Basílica de Teror para el encuentro con la patrona, la Virgen del Pino, sino también como fórmula para colaborar con las familias que peor lo estaban pasando en aquellos duros momentos, convirtiendo cada promesas en un kilo de alimentos. En este año la situación sanitaria ha mejorado, pero no lo suficiente como para poder celebrar las fiestas como antaño. Dado que no se pueden celebrar los principales actos multitudinarios, entendimos que debimos seguir siendo ese vehículo que una a toda la población de la Isla con sus fiestas patronales y con Teror. Pero además, esa necesidad que sufren muchas familias de Gran Canaria no ha cambiado, sigue siendo urgente colaborar para garantizar que las personas vulnerables reciban estas ayudas básicas. Esta realidad, desgraciadamente, se mantendrá en el tiempo, y tras la excelente acogida que tuvo el año pasado, valoramos que la vuelta de 'La Guagua de Las Promesas' este año sea ya para quedarse como una iniciativa solidaria que aúna los valores de nuestra cultura y nuestra sociedad.

-¿Qué objetivos tiene la iniciativa para este año?

-El año pasado superamos nuestras expectativas. Entre las promesas registradas en nuestra web y la colaboración de otras entidades que se sumaron a la iniciativa conseguimos más de dos toneladas y media de alimentos que fueron entregados a las organizaciones no gubernamentales Cáritas, Cruz Roja y Banco de Alimentos. Este año, con seis días transcurridos desde que se inició la campaña, la web de La Guagua de las Promesas ya ha registrado 1.800 promesas que se traducirán en 1.800 kilos de alimentos, y a los que se sumarán las donaciones desinteresadas de otras empresas que se han sumado a nuestro llamamiento. A día de hoy, que aún quedan jornadas en las que seguir recibiendo esas promesas, ya estamos muy satisfechos con el resultado. Nos enorgullece que la población haya acogido con tanto cariño esta iniciativa. Ese respaldo nos da fuerzas y nos impulsa a seguir ideando iniciativas que redunden en la mejora de la calidad de vida de nuestra población.

-¿Qué otros objetivos persigue GLOBAL desde su área de Responsabilidad Social Empresarial?

-El objetivo que centra nuestra actividad social es ser capaces de devolver a la sociedad parte de lo que ella nos aporta. Cabe recordar que GLOBAL es la principal empresa de economía social en el ámbito del transporte de España con una plantilla de 750 trabajadoras y trabajadores que son, al mismo tiempo, los principales accionistas de la entidad. Para cumplir con ese compromiso de mejorar la calidad de vida de la población a la que prestamos el servicio esencial de transporte público, nos alienamos con el espíritu y naturaleza que transmiten los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Somos conscientes de que hay que trabajar para conseguir una sociedad mundial más igualitaria en todos los sentidos, desde la brecha de género a la distribución de la riqueza; en lo urbano y en lo rural, en el norte y en el sur... Y por la actividad que desarrollamos, estamos especialmente comprometidos con ser responsables con el medio natural en el que nos desarrollamos. De por sí, el transporte público es, frente al uso del vehículo privado, una herramienta fundamental en la política de movilidad sostenible. Pero además, el transporte público puede ser aún más eficiente y menos contaminante. Nos centramos en medir las consecuencias de nuestra actividad, reducir los efectos negativos o adversos, y compensar aquellos que son inevitables.