Gran Canaria Swim Week: baño de moda en Pasito Blanco La primera jornada, celebrada en La Punta Yatch Club, cautivó a los presentes con las propuestas sobre una espectacular pasarela junto al mar | Destacó la presencia de la top model Karolina Kurkova, imagen de esta edición 2025

Gran Canaria Swim Week 2025 ha arrancado con fuerza en Pasito Blanco. La pasarela de moda de baño más importante de Europa celebró este miércoles su primera jornada en un enclave único, en La Punta Yatch Club, con una pasarela sobre el mar espectacular. La firma catalana Joana Michaela fue la encargada de dar el pistoletazo a una intensa jornada.

Moda, luz y naturaleza se fundieron en un mismo reflejo. La pasarela de 135 metros lineales, vestida con espejos dorados, contribuyó a que las modelos y los modelos brillaran con luz propia.

Lo más destacado de la jornada fue la presencia de la checa Karolina Kurkova, la supermodelo internacionalmente reconocida es la imagen este año del evento. Kurkova, con una dilatada trayectoria en las pasarelas desde finales de los años 90, ha desfilado para las principales casas de lujo como Chanel, Versace, Louis Vuitton o como 'ángel' de Victoria's Secret, título que la llevó a la cumbre de su carrera. Habitual en las portadas de revistas como Vogue, Harper's Bazaar o Elle, Karolina Kurkova llevará la imagen de Gran Canaria Swim Week al mundo.

Es la segunda vez que está en la isla, ya que hace 20 años hizo su aparición en un pase de modelos antes de la creación de Moda Cálida. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, y Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, compartieron con Kurnikova los recuerdos del pasado, destacando Morales que la modelo en aquella época visitó Agüimes.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, quiso destacar que «el Puerto Deportivo Pasito Blanco se convierte, una vez más, en el escenario perfecto para inaugurar la Semana de la Moda Baño. Este enclave simboliza la esencia de nuestra isla y nos permite mostrar al mundo no solo la creatividad de nuestros diseñadores, sino también el atractivo de nuestro entorno. Apostar por desfiles exteriores es una forma de proyectar internacionalmente a Gran Canaria, integrando su clima, sus paisajes y sus espacios naturales en la propia experiencia de la moda».

Por su parte, Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico, indicó que «Gran Canaria Swim Week 2025 es el reflejo de la apuesta firme del Cabildo por un sector creativo y en expansión, con un enorme potencial para generar economía, empleo y proyección internacional. Desde lo público, apoyamos el talento, la innovación y la sostenibilidad como ejes que impulsan la transformación de la moda en Canarias. Esta pasarela no solo exhibe colecciones, sino que muestra al mundo una industria emergente, sólida y comprometida con un modelo de crecimiento sostenible y de calidad«.

La firma catalana Joana Michaela dio el pistoletazo a una pasarela que cautivó al mucho público presente. Michaela presentó su primera colección crucero, Les Flors, una propuesta de baño vanguardista donde la artesanía y la tecnología conviven en un diálogo constante.La musa de esta colección es Brigitte Bardot. A continuación le tocó el turno a Gisela, marca de la diseñadora malagueña Yolanda Ferrer, que mostró Les Voyages, una colección que invita a recorrer paisajes y estados de ánimo inspirada en el sur de Francia.

Por su parte, la ovetense Victoria Cimadevilla se ha inspirado en las Swans de Truman Capote para su colección, en la que mostró la sensualidad discreta y el lujo silencioso: cortes que insinúan más de lo que muestran, tejidos ligeros que revelan secretos apenas perceptibles y prendas que se sitúan entre lo clásico y lo contemporáneo. La sorpresa de la noche fue que en este desfile estuvo la supermodelo Karolina Kurkova que apareció de forma sorpresiva en una embarcación.

Entrada la noche, y con la temperatura más agradable, llegó el turno para la grancanaria Nuria González, que presentó su colección surgida al encontrar en su taller una prueba realizada hace años de un collage de Celeste González, titulado Fan Fatal. Las flores de Mama Paca, como así se llama la colección, mostró tejidos lisos en colores ácidos y vibrantes.

La primera jornada la cerró la británica Alexandra Miró con su colección Alegría.

Gran Canaria Swim Week continuará este jueves en ExpoMeloneras, su sede habitual, con los desfiles, a partir de las 16.00 horas, de Isla Bonita Moda, Macaronesia, Arena Negra, Lava, Volcano Blood, Dolores Cortés, Starlite, Kamilla Velmont, Diazar, Gogana Swimwear , Elena Morales y Guess.