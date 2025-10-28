Gran Canaria resucita el plan de pavimentación de viales municipales La Consejería de Obras Públicas repartirá dos millones de euros a los 21 ayuntamientos: 60.000 euros a cada uno como mínimo y el resto en función de la población

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Martes, 28 de octubre 2025, 12:36

El Cabildo de Gran Canaria ha resucitado el Plan Insular de Pavimentación de Viales Municipales, un programa de inversiones en las vías de titularidad de los ayuntamientos que había enterrado hace cinco años y que rescata en 2025 con un presupuesto de dos millones de euros para los 21 municipios.

Así lo desveló este martes el consejero de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, tras mantener una reunión de trabajo con los alcaldes y responsables de obras de los ayuntamientos, a quienes detalló que el importe del plan de 2025 repartirá 60.000 euros a todos los municipios y distribuirá el resto de la partida en función de la población.

De este modo Las Palmas de Gran Canaria contará con una partida de 385.000 euros, Telde recibirá 148.000 y los municipios menos poblados, Artenara y Tejeda, obtendrán unos 61.000 euros.

Hidalgo destacó que este medida nace de la necesidad que le trasladan continuamente los alcaldes en sus visitas a los municipios, la de que el Cabildo les ayude económicamente a mantener en buen estado el asfalto de las carreteras de su competencia ante la falta de presupuesto propio para ello.

También explicó que los dos millones de euros de este año saldrán de remanentes del Cabildo, que en las cuentas de 2026 volverán a extraerse de esa bolsa de dinero y que confía en que en 2027 el plan se vea reflejado al fin en los presupuestos insulares y con vocación de continuidad en el tiempo.

El vicepresidente del Cabildo comentó que las partidas de este plan podrán invertirse tanto en asfaltado de carreteras como en su adoquinado, ya sea con esos únicos fondos o completando inversiones propias, en distintas actuaciones o en una sola.