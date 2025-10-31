Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Un agente del CAbildo enseña a la Unidad Militar de Emergencias las quemas prescritas. C7

Gran Canaria recaudará el céntimo verde forestal a partir del 1 de enero de 2026

La recarga de combustible en las gasolineras de la isla se gravará con un céntimo de euro por cada litro para invertir ese dinero en la prevención de incendios

Jesús Quesada

Jesús Quesada

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:38

Comenta

Los conductores de cualquier tipo de vehículos que recarguen combustible en las gasolineras de Gran Canaria a partir del 1 de enero de 2026 pagarán un céntimo de euro más por cada litro, un dinero que el Cabildo destinará a políticas de prevención de incendios forestales.

Con el incremento de dos a tres céntimos por litro de la tasa con la que el Cabildo grava el consumo de combustible en las gasolineras (lo que deja fuera a las empresas de transporte público en guagua) se espera recaudar unos cinco millones de euros al año, aproximadamente, un importe que se invertirá en trabajos de restauración ecológica y selvicultura, prevención de incendios, repoblaciones forestales y su cuidado, conservación de palmeras y árboles singulares y correcciones hidrológicas, entre otras actuaciones.

La modificación de la ordenanza fiscal de la exacción sobre el consumo de combustible fue aprobada inicialmente este viernes por el pleno del Cabildo, con los votos en contra del PP y Vox, corrigiendo sólo su fecha de inicio, fijada ahora para el 31 de diciembre.

Las únicas dos alegaciones recibidas, presentadas por CC haciéndose eco de demandas de la Federación de Empresarios del Transporte, fueron desestimadas y el acuerdo se someterá próximamente a información pública antes de culminar su tramitación y entrada en vigor.

La creación del céntimo verde forestal también está en trámites en la isla de Tenerife. Son las dos únicas del archipiélago en la que está previsto que se ponga en marcha esta medida.

El Cabildo grancanario contaba hasta este año con una partida voluntaria con idénticos fines pero de menor importe que, entre otras funciones, ha servido para incentivar la prevención de incendios forestales en fincas privadas situadas en zonas de alto riesgo.

El presidente del Cabildo, brazos en alto, dirigiéndose a los consejeros del PP. David Delfour

Los grupos políticos del PP y Vox rechazaron la aprobación del céntimo forestal por el incremento de la presión fiscal que supondrá para los conductores y empresas de transporte y apostaron por financiar las políticas de prevención de incendios con otras partidas.

Los dos céntimos por litro de carburante que hasta ahora recauda el Cabildo con la citada tasa, y que se mantienen, se seguirán destinando a la recuperación y conservación de la red insular de carreteras y políticas de transporte terrestre.

