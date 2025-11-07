Gran Canaria estrena cinco nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos Las estaciones están ubicadas en los municipios de Santa Lucía de Tirajana, Ingenio, Telde y Las Palmas de Gran Canaria | El Cabildo espera llegar en 2026 al centenar de puntos operativos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:55 Comenta Compartir

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Consejo Insular de la Energía (CIE), ha inaugurado cinco nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos en los municipios de Santa Lucía de Tirajana, Ingenio, Telde y Las Palmas de Gran Canaria que se suman a la red insular que gestiona directamente la corporación insular.

Las nuevas estaciones están situadas en el polígono industrial de Salinetas (aparcamientos de la calle Físico) y el polígono industrial de Melenara (aparcamientos de la calle Antonio José de Sucre), en Telde; en la zona industrial de Las Majoreras (calle Los Llanillos), en Ingenio; en el Recinto Ferial de Vecindario (calle Perojo), en Santa Lucía de Tirajana; y en la calle Albareda, a la altura del número 47, en Las Palmas de Gran Canaria.

El consejero de Energía del Cabildo, Raúl García, destacó que «damos un paso más en la movilidad eléctrica y nuestra política de extensión de la red de recarga ultrarápida en polígonos industriales« y adelantó que »estamos preparando tres estaciones más en otras zonas industriales de la isla».

Asimismo, subrayó el esfuerzo del Consejo Insular de la Energía para consolidar una red mallada que cubra todo el territorio insular, recordando que más de la mitad del parque de vehículos eléctricos de Canarias ya se encuentra en Gran Canaria.

«En estos momentos contamos con unos 85 puntos de recarga distribuidos por toda la isla, y probablemente el próximo año alcanzaremos los 100 puntos operativos», puntualizó.

Ampliar Nueva estación de recarga de vehículos eléctricos en Vecindario. C7

Todos los equipos instalados están dotados de un terminal de punto de venta para pagos electrónicos mediante tarjeta o con tecnología sin contacto, lo que hace que el CIE se adecúe a los requisitos exigidos por la normativa europea y que son de obligado cumplimiento a partir del 1 de enero de 2027 para todos los puntos de recarga de acceso público con potencia igual o superior a 50 kW.