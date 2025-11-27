Gran Canaria entra en la Mesa estatal de Moda de Autor Minerva Alonso defendió en Madrid la experiencia de casi 30 años del Programa Gran Canaria Moda Cálida y su papel como motor del talento y la industria local

Participantes en la Mesa de Moda de Autor del Estado y las comunidades autónomas.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:53 Comenta Compartir

La consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, participó en la Mesa de trabajo permanente de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas con el sector de la moda de autor, celebrada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid, e inaugurada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

La presencia de Gran Canaria en este espacio de coordinación estatal ha supuesto un hito para el Programa Gran Canaria Moda Cálida, reforzando su posicionamiento en los principales foros nacionales del sector y confirmando el reconocimiento creciente de la isla como un modelo innovador de desarrollo de la moda de autor, basado en la creatividad, el talento y el apoyo institucional sostenido durante casi tres décadas.

Durante la reunión, Alonso trasladó el agradecimiento del Cabildo por la invitación y felicitó al sector, a la Fundación Academia de la Moda Española, al Ministerio y al resto de comunidades autónomas «por el trabajo compartido que se está impulsando para fortalecer la competitividad y el valor de la moda española».

La consejera subrayó que el Programa Gran Canaria Moda Cálida «comparte plenamente los objetivos y las líneas del plan estratégico estatal, porque somos un proyecto público que lleva 29 años apostando por la moda como industria y como talento».

En su intervención, explicó que el Cabildo desarrolla una línea de apoyo tanto para empresas emergentes como consolidadas, valorando especialmente la innovación y la sostenibilidad, y destacó la coordinación con federaciones del sector y el acuerdo con ACME, que incluye consultoría, asesoría especializada y la puesta en marcha de la Escuela Gran Canaria Moda Cálida para formación complementaria del alumnado de moda de la isla.

Asimismo, detalló el plan de internacionalización junto a la Cámara de Comercio, que ha permitido el desarrollo de pasarelas y misiones exteriores, así como la colaboración con centros educativos en becas y programas formativos, con apoyo de la Fundación Universitaria.

También celebró la inclusión formal de Gran Canaria en esta mesa estatal: «Queremos que el Estado conozca el trabajo que ha impulsado el Cabildo durante casi 30 años y que se tengan en cuenta las competencias de los cabildos canarios en el desarrollo económico de las islas», destacó.

El ministro de Cultura se comprometió, además, a celebrar una reunión específica para conocer con mayor detalle el proyecto insular. Este avance, remarcó, «consolida la proyección nacional del proyecto y asegura que Gran Canaria siga participando de forma activa en la definición de las políticas estatales de apoyo a la moda de autor».

Programa Gran Canaria Moda Cálida

Gran Canaria Moda Cálida es un programa de actuación en el sector textil de la moda en la isla, creado e impulsado por la Consejería de Desarrollo Económico del Cabildo. La moda es, para esta institución, un sector creciente y con posibilidades de expansión industrial y Gran Canaria Moda Cálida se convierte en el marco en el que diseñadores y empresas apoyan sus proyectos.