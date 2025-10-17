Gran Canaria, un destino que cada día está más de moda La 17ª edición de Gran Canaria Swim Week 2025 arrancará el próximo miércoles en Pasito Blanco | En esta edición participarán un total de 44 diseñadores y marcas, 27 de ellas son canarias | Destaca la presencia de la top model Karolina Kurkova

La 17ª edición de la Semana de Moda de Baño Gran Canaria Moda Cálida, internacionalmente conocida como Gran Canaria Swim Week, arrancará el próximo miércoles en Pasito Blanco. Antonio Morales, presidente del Cabildo, y Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico, ofrecieron detalles de una cita «que forma parte de nuestra identidad». En esta edición participarán un total de 44 diseñadores y marcas, de las cuales 27 son canarias -14 de Gran Canaria, 10 de La Palma, 1 de Lanzarote y 2 de Tenerife-, 9 proceden de la Península y 8 son internacionales.

En esta edición destacará la presencia de la top model Karolina Kurkova. La supermodelo checa, con una dilatada trayectoria en las pasarelas desde finales de los años 90, ha desfilado para las principales casas de lujo como Chanel, Versace, Louis Vuitton o como 'ángel' de Victoria's Secret, título que le llevó a la cumbre de su carrera. Habitual en las portadas de revistas como Vogue, Harper's Bazaar o Elle, Karolina Kurkova llevará la imagen de Gran Canaria Swim Week hacia un público global interesado en el sector de la moda.

Antonio Morales hizo un repaso a la repercusión y a la evolución que está teniendo esta Semana de la Moda de Baño que ya se ha convertido en la más importante de Europa. «Este evento internacional aporta un impacto económico de 6,25 millones de euros, del que se beneficia no sólo el sector de la moda sino sectores como restauración, hostelería, servicios empresariales, transporte, o comunicaciones, entre otros. Por cada euro invertido por el Cabildo de Gran Canaria se generan 3 euros en producción. Además, Gran Canaria Swim Week supone un trampolín para el crecimiento del sector en la isla, ya que, según el estudio realizado en la edición 2024, casi un 80% de las firmas participantes aumentaron sus ventas. Sin olvidar que de los más de 10.200 visitantes un 70% adquiere productos de moda de empresas de la isla y el crecimiento en facturación de las empresas de Gran Canaria es de 24,58% con respecto al año anterior, aumentando también los puntos de venta físicos en un 32%. En la pasada edición, obtuvo 12.979.323 euros de valor publicitario con más de 700 publicaciones en medios de comunicación, impactando a más de 13 millones de personas en redes sociales y reforzando su posicionamiento como la pasarela líder de moda baño en Europa«.

Por su parte, la consejera Minerva Alonso añadió que este año cuentan con «creadores de reconocido prestigio, que vuelven a nuestra pasarela, como Guess, Ágatha Ruiz de la Prada o Carlos Sanjuan, y también firmas como Agüita Swimwear, Fiona Ferrer y Gogana, que asisten por primera vez». Junto a ellos, «Gran Canaria Swim Week 2025 también servirá de plataforma para talentos emergentes que representan el futuro de la moda hecha en las islas: Arantxa Arenas, Mare Far Niente, MR&G Design, Patricia Caro, Sandra Jaurrieta y Sirago. Todos ellos contribuirán a consolidar el prestigio de esta cita única en Europa, que combina creatividad, identidad canaria y proyección global», concluyó.

Durante la jornada inaugural del miércoles 22 de octubre, en el enclave exterior de Pasito Blanco, tendrán lugar los desfiles de Joana Michaela (Barcelona, España), Gisela (Málaga, España), Victoria Cimadevilla (Oviedo, España), Nuria González (Gran Canaria, España) y Alexandra Miró (Reino Unido). El jueves 23 de octubre, la pasarela continuará en ExpoMeloneras, con los desfiles de Isla Bonita Moda (La Palma, España), Macaronesia (Lanzarote, España), Arena Negra Swimwear (Tenerife, España), Lava (Tenerife, España), Volcano Blood (Gran Canaria, España), Dolores Cortés (Castellón, España), Kamilla Velmont (Suecia), Starlite (Marbella,España), Diazar (La Palma, España), Gogana Swimwear (Sevilla, España), Elena Morales (Gran Canaria, España) y Guess (EEUU).

La tercera jornada, el viernes 24 de octubre, GCSW continuará con los desfiles de Mare Far Niente (Gran Canaria, España), Arantxa Arenas (Gran Canaria, España), ambos talentos emergentes, y Melissa Odabash (Reino Unido), Macaed (Colombia), Bohodot (Barcelona, España), Dan Ward (Italia), Agatha Ruiz de la Prada (Madrid, España) y Palmas (Gran Canaria, España). Por último, la jornada de clausura del sábado 25 de octubre, comenzará poco después del mediodía con los talentos emergentes, Sirago (Gran Canaria, España), Patricia Caro (Gran Canaria, España), MG&R Design (Gran Canaria, España) y Sandra Jaurrieta (Gran Canaria, España). Por la tarde, presentarán sus apuestas, Pomeline (La Palma, España), Mommy Loves (Gran Canaria, España), Banana Moon (Mónaco), Agüita Swimwear (Gran Canaria, España), Carlos San Juan (Gran Canaria, España), Miss Bikini (Italia), Fiona Ferrer (Madrid, España) y Maldito Sweet (Gran Canaria, España).

A la pasarela asistirán también celebrities, influencers y líderes de opinión que compartirán su experiencia en Gran Canaria Swim Week con sus respectivas comunidades digitales. Entre ellos, la diseñadora Vicky Martín Berrocal, su hija Alba Díaz, la actriz Maria Pedraza, el actor Franco Masini, la influencer portuguesa Caetana Botelho, así como otros prescriptores digitales nacionales como Paula Viana de The Backstage Talks, Marta Camin o Marina Muñoz. Los influencers canarios también formarán parte activa de esta edición, con la presencia de Amalia Fajardo, Omar Sánchez, Yaiza Mencia, Minerva Hers, Gema Betancor, Marta Ibrahim, Priscila Betancort, José León y Rassul. La suma de las comunidades digitales del plan de influencers de Gran Canaria Swim Week en esta edición es de 14 millones de seguidores, lo que amplificará la difusión en redes del evento.

En el casting de modelos, al margen de la presencia de Karolina Kurkova, destaca Cindy Kimberly, Irene Esser, Desirée Cordero, Lidia Santos o Lorena Durán. El casting femenino, compuesto por 34 modelos provenientes de España, de las cuales 11 de ellas son canarias, República Checa, Argentina, Venezuela, Portugal, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Puerto Rico y Noruega, aporta una mirada inclusiva y auténtica, que no solo enriquece la pasarela, sino que garantiza a cada marca el escenario perfecto para expresar su esencia con personalidad, coherencia y poder creativo. Por su parte, el casting masculino formado por 17 modelos, 10 de los cuales son canarios, cuenta también con presencia internacional de Alemania, Argentina y Senegal. En total, en esta edición de la pasarela, 51 modelos canarios participarán en la pasarela, una cifra que representa el 21,41% del casting total.