CC de Gran Canaria denuncia la falta de atención a los mayores: «la población vulnerable no es atendida como merece»

Un sistema sostenible y centrado en las necesidades individuales de la ciudadanía. Este es el enfoque que el grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria reclama para abordar las políticas sociosanitarias y que hoy se ha puesto sobre la mesa en la reunión que mantuvo la consejera portavoz del grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, Vidina Cabrera, y el consejero del mismo grupo, Carlos Culebras, con colectivos profesionales vinculados al sector sociosanitario. En concreto, el encuentro contó con la asistencia de representantes del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias, del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas y del Sindicato de Técnicos Auxiliares de Enfermería (SAE).

Los nacionalistas han incidido en que el modelo actual con el que el gobierno insular de NC-PSOE trata las políticas sociosanitarias ha quedado obsoleto y que llevan 9 años de gestión sin un plan en la materia. Al respecto, subrayaron que urge la puesta en marcha de servicios de acompañamiento a mayores y dependientes que potencien la teleasistencia y el apoyo psicológico; y recalcaron que el gobierno insular debe apostar por un envejecimiento activo y saludable, dejando de lado el modelo exclusivo de residencialización y apostando por un cambio hacia un enfoque que priorice los cuidados intermedios.

«No abordan esta materia con la importancia que deberían y lo que hacen no responde a las circunstancias actuales ni a las tendencias más recomendables. Volvemos a caer en lo mismo, no tienen un plan, solo cuentan con improvisación» apuntó Vidina Cabrera y añadió: «Lo destacable es que se está cerrando la VI adenda del II Plan de Infraestructura Sociosanitaria y el Cabildo de Gran Canaria ha solicitado recursos para 887 nuevas plazas cuando llevan 4 años vendiendo 1500 plazas sociosanitarias y solo ha puesto en marcha 84. En 4 años no han sido capaces de ejecutar lo prometido y piden más, no se entiende. Esto es una radiografía no solo de la ineficacia de este gobierno, sino de la incapacidad para gestionar en asuntos tan importantes como son la política de cuidados y de la falta tan escandalosa de un plan de trabajo en esta materia».

Favorecer a mayores y dependientes

En esta línea, la consejera portavoz comentó: «El nuevo Plan Extraordinario de Inversiones, que a cuenta de remanentes que ha presentado la entidad insular, incluye 40 millones de euros para reconvertir el antiguo hospital psiquiátrico de Tafira en complejo sociosanitario con el fin de crear 236 nuevas plazas. En 2018 ya vendieron que convertirían el inmueble en centro sociosanitario; en 2022 volvieron a vender que iban a destinar 35 millones para su rehabilitación y reconversión en complejo sociosanitario; en 2023 vendieron que iban a destinar 40 millones para su reconversión; y ahora e 2024 vuelven a venderlo de nuevo. Por favor, respeto a la ciudadanía, respeto a los grancanarios y a las grancanarias, desde 2018, desde hace 6 años, llevan vendiendo la misma iniciativa y no han hecho nada al respecto».

Carlos Culebras sostuvo: «Durante más de 9 años, las medidas implementadas no han logrado ponerse a la altura de las necesidades de una población mayor en constante crecimiento, que actualmente supera las 220.000 personas en Gran Canaria. Aumentar ligeramente el presupuesto no es suficiente cuando las listas de espera se alargan y la capacidad de las residencias sigue siendo limitada».

Al mismo tiempo, el consejero resaltó que la única perspectiva en materia sociosanitaria del cabildo es la creación de plazas y puntualizó que ese modelo de residencialización ha quedado obsoleto. «Es necesario impulsar un cambio hacia un enfoque que priorice los cuidados intermedios, como son las ayudas domiciliarias, centros de día y las viviendas colaborativas. Esto no significa que las residencias deban desaparecer, todo lo contrario, seguirá siendo necesarias pero es fundamental avanzar hacia un modelo que diferencie entre los distintos tipos de cuidados y de residencias según los grados de autonomía», explicó Carlos Culebras.

Con todo, los nacionalistas insistieron en que existe una grave desconexión con la realidad de los ciudadanos y que la población vulnerable no es atendida adecuadamente. «No podemos hablar de longevidad ni de calidad en la etapa de envejecimiento si continuaos con la gestión del caos de NC-PSOE. Se debe apostar por un envejecimiento activo y saludable. El desarrollo de la Isla está supeditado al bienestar de su población, sin dejar atrás a ningún colectivo», señaló Carlos Culebras.