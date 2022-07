Gonzalo Rosario deja la política

El primer teniente de alcalde de Teror, ex alcalde entre 2019 y 2021, Gonzalo Rosario Ramos (PSOE), formalizó este jueves su retirada de la política, a la que ha dedicado 23 años de su dilatada carrera profesional, nada menos que 50 años.

En el hall de la Casa Consistorial, Rosario ofreció su última rueda de prensa como político, para a continuación asistir al Pleno de la Corporación municipal de Teror, en sesión extraordinaria, donde se puso en conocimiento su renuncia como concejal.

Arropado por el Partido Socialista, por compañeros, amigos, familia, prensa... Gonzalo Rosario glosó los logros que considera más destacados como servidor público: la mejora de la carretera GC-21; la Residencia de Mayores; y la Zona Deportiva de Teror.

En el día de San Fermín, «7 del 7, mi número talismán, mi santo», Fermín Gonzalo Rosario explicó que se va por motivos de salud, pero que lo hace «sin trauma alguno», con el orgullo de haber sido alcalde de su pueblo y habiéndolo dado todo para mejorar la vida de sus vecinos y vecinas.

Precisamente, aseguró que los peores momentos en sus 23 años de dedicación a la política los ha vivido cuando no ha podido responder satisfactoriamente a las necesidades y peticiones vecinales. Y es que «en 2017 la ley del sector público complicó la vida y trajo mucha burocracia que la gente no puede entender». «Es frustrante no poder atender a la ciudadanía como se quiere», explicó.

A pesar de todo, el balance es positivo. «Abrumado» al sentirse tan arropado en el día de su marcha, Rosario, apasionado del deporte de base, apuntó que se siente «súper orgulloso de haber contribuido a los logros» que en este campo ha alcanzado Teror, con una Ciudad Deportiva de primer orden, con canchas en los barrios.

Pero para este político, ahora solamente militante del PSOE, «lo más gratificante que me llevo es el cariño, la empatía, el trato cordial con miles de personas».

Y lo dice alguien que ha pedido unos días más para entregar el teléfono móvil del Ayuntamiento de Teror, en el que atesora «más de 5.000 contactos».

Atrás quedan, aunque no era el momento de entrar en esos detalles, episodios difíciles, como cuando tuvo abanderar una moción de censura contra su socio de gobierno NC para luego pactar con el PP, «un grupo político antagónico» con el que el Gobierno de Teror ha logrado estabilidad.

Algo que también ha resultado para la empresa municipal Aguas de Teror, motor económico local. «Había que superar aquella locura de un año que vivía Teror».

Apoyo cerrado al PSOE y gracias a todos

Con todo, Gonzalo Rosario brindó todo su apoyo a los que se quedan y a los que llegan, como Ayraldo Montesdeoca, que tomará su lugar como concejal socialista en el Ayuntamiento de Teror.

Dio las gracias a todos, tuvo bonitas palabras para todos, y no se olvidó de reconocer el sacrificio que supone para la familia tener un político. Y de eso, dijo, sabe mucho su esposa, Fátima.