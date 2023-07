El gobierno de Telde se queja de que le dejaron Contratación y Obras desmanteladas

El Ayuntamiento de Telde asegura que ha comenzado a trabajar para licitar las obras de asfaltado de las calles más necesitadas de la ciudad, según informó este viernes en un comunicado el vicealcalde y edil de Contratación, Sergio Ramos, pero advierte de que se ha encontrado con la dificultad añadida de que el gobierno anterior le dejó un plan de asfaltado licitado, pero «muy escaso» y las concejalías de Contratación y Obras desmanteladas.

La nota municipal, en respuesta a informaciones en redes sociales de ediles del tripartito anterior, aclara que este nuevo gobierno solo se ha encontrado licitadas 31 calles para 8 barrios por un valor de 570.392,70 euros, «un porcentaje muy bajo para lo que necesita este municipio», afirma.

«El anterior gobierno quiso vender a la ciudadanía antes de las elecciones que había iniciado un megaproyecto para asfaltar cientos de carreteras, y lo que nos hemos encontrado es que la gran mayoría de expedientes estaban pendientes de licitación o no tenían financiación», se queja. «Además, los famosos planes de asfaltado solo contienen el tratamiento con alquitrán y la pintura de señalización. No poseen un verdadero proyecto para mejorar la seguridad vial». También reprocha que en esos proyectos no se actúa en barrios completos y se dejan calles atrás.

Ramos asegura sentirse «sorprendido» tras encontrarse las concejalías de Contratación y de Vías y Obras «absolutamente desmanteladas». Ve urgente dotar de personal a Contratación, de la que dependen muchos servicios, e igualmente a Obras, con solo 10 operarios para todas las concejalías, sin ni siquiera un oficial, solo cinco peones de construcción, sin carpintero metálico, un único fontanero, que es de educación, un carpintero, un oficial de primera electricista y un ayudante. Además, no hay retenes para las tardes ni para los fines de semana.