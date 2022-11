«El Gobierno se ha plegado al interés de los cementeros y retuerce la realidad»

Nicolás Villalobos, director general del Grupo Cordial, empresa que gestiona un complejo turístico en El Pajar (San Bartolomé de Tirajana), acusa al Gobierno de Canarias de haberse «plegado al interés y a la conveniencia de los cementeros» y de haber «retorcido la realidad y el ordenamiento para ir en contra del planeamiento vigente en la isla».

Así de contundente califica Villalobos la decisión del Ejecutivo regional, materializada a través el ente público Puertos Canarios, de dar una nueva concesión a la cementera Ceisa para el uso industrial del puerto de Santa Águeda, en El Pajar, con la anunciada pretensión de darle tiempo para que pueda deslocalizarse y hacer posible así que el muelle, como prevé el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria, tenga uso recreativo-deportivo.

A juicio de este representante empresarial, directivo de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), lo que ha hecho el Gobierno canario con esta decisión «es premiar al incumplidor», porque, como recuerda Villalobos, Ceisa sabía que la concesión expiraba y que tendría que deslocalizarse. «Lo sabían desde hace mucho tiempo, así que ahora no pueden venir con esa excusa», se queja.

De entrada, insiste en recordar que la concesión ya estaba vencida desde marzo de 2020 y reprocha tanto al Gobierno como a Puertos Canarios que se alinearan con Ceisa para defender que caducaba el 28 de octubre pasado.

«La concesión expiró en 2020 y no en 2022»

«La cementera usaba ese puerto en precario desde 1957 y no fue hasta 1972 cuando mediante una orden ministerial se le otorgó una concesión por 50 años, por tanto, hasta 2022», se explica. «Pero lo que no cuentan ni unos ni otros es que primero en 1985 y luego en 1990 pactaron una novación de los títulos que tenía y los unieron en uno solo que expiraba en marzo de 2020, no en 2022».

Villalobos recuerda, además, que ese nuevo título concesional se formalizó en 2001 y que fue en 2003 cuando el Cabildo, «por unanimidad y en representación de todos los grancanarios», aprobó el PIO que le daba al puerto de Santa Águeda un uso recreativo-deportivo, vinculado al desarrollo turístico de la zona.

«Por tanto, hace 20 años que Ceisa sabía que ese muelle, por voluntad de los grancanarios, no iba a tener un uso industrial; ni ellos ni el Gobierno pueden alegar sorpresa».

Y también le parece una «falacia» y una «barbaridad» que el Ejecutivo regional justifique la nueva concesión por accesoriedad con la otra que se le dio recientemente para seguir explotando la cantera con la que se nutre la fábrica.

«Primero, eso tendría que venir recogido en el título concesional y no aparece, y segundo, aún más kafkiano, el título para la mina se lo dieron en 1978, ¿cómo va a estar subordinada la concesión del puerto de 1972 a otra concesión que ni siquiera existía, que se le otorgó 6 años después?».

Dado este escenario, Villalobos anuncia que la patronal turística y varios empresarios afectados llevarán esta concesión a los tribunales. Dice que ya lo están estudiando los abogados para al menos recurrir vía contencioso.

El Gobierno canario optó por un uso compartido del puerto

Tras un año de informes y reuniones, la comisión de trabajo que creó el Gobierno canario para decidir el futuro del puerto de Santa Águeda propuso en agosto pasado que la mejor salida era propiciar un uso compartido y temporal del muelle, combinando el industrial que le da la cementera que gestiona Ceisa y el deportivo al que aspiran los empresarios del sector turístico y que viene contemplado en el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria. El problema es que la fórmula no contenta ni a unos ni a otros.