Piscina de Teror. C7

El Gobierno local de Teror afirma que la Interventora aprobó liquidar los gastos de la piscina

Pese a que en junio se emitió un informe desfavorable, tras las modificaciones se dio vía libre a aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos

CANARIAS7

CANARIAS7

Teror

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:42

Comenta

El Gobierno local del Ayuntamiento de Teror se reafirma en que cuentan con informes favorables tanto de la Secretaría General como de la Intervención municipal para hacer frente a la gestión de las instalaciones deportivas. En base a ello se decidió aprobar el pasado lunes el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos por una cantidad de 468.592 euros.

Pese a que en junio la propia Intervención Municipal rechazó levantar el reparo, tras las modificaciones realizadas por el grupo de gobierno se emitió un informe donde se dio vía libre a aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos dado que «existe crédito adecuado y suficiente, la prestación de los servicios ejecutados mensualmente y los informes de conformidad de prestación del servicio», reza el informe de la Interventora.

El Gobierno municipal también aclara que tras concluir las obras de reforma de la piscina se ordenó a la apertura de la misma y la puesta en uso público de las instalaciones hasta que se produjera la nueva adjudicación del contrato de servicios para su gestión.

Actualmente, según lo acordado en la junta de gobierno local, se encuentra en marcha el procedimiento de revisión de oficio, así como la nueva licitación del servicio. El Pliego de Cláusulas Administrativas, según informa el grupo de gobierno, se encuentra redactándose para que el contrato pueda ser adjudicado en los próximos meses.

