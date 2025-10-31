El Gobierno local de Moya se reafirma en que el presupuesto de 2025 «es legítimo» Raúl Afonso, primer edil del municipio, responde a las alegaciones presentadas por el PSOE, quienes reclaman la posible nulidad del plan financiero anual

David Rodríguez Moya Viernes, 31 de octubre 2025, 19:16 | Actualizado 19:22h.

El Gobierno local del Ayuntamiento de la villa de Moya responde a las alegaciones interpuestas por el PSOE en relación al presupuesto aprobado el pasado 26 de septiembre, asegurando que «es totalmente legítimo». Hace algunos días el PSOE de Moya presentó alegaciones a la aprobación del presupuesto, argumentando, entre otros aspectos, que no se incluye la liquidación del ejercico anterior ni el avance semestral o que no existen certificaciones de las juntas de las empresas municipales aprobando sus respectivos presupuestos.

Ante este reclamo, el Gobierno de Moya ha elaborado unos informes donde se desestiman todas las alegaciones presentadas por el partido opositor. El alcalde de la villa, Raúl Afonso, reafirma que «esas reclamaciones fueron presentadas a la Secretaría General y a la Intervención municipal, quienes desestimaron todos los puntos reclamados por el PSOE». Estos informes serán presentados en el pleno del próximo 4 de noviembre, donde se les informará a los dos concejales socialistas, Daniel Ponce y María Rosa García, que sus reclamos no han llegado más allá.

Desde el punto de vista de la Intervención municipal, el reclamo de que no existe la liquidación del ejercicio anterior es «un error», puesto que «este presupuesto se tendría que haber aprobado en el 2024, pero como no había interventor no lo pudimos hacer, por lo que tendría que haber estado la liquidación del 2023 y el primer semestre del 2024, y ambas aparecen en el presupuesto», defiende Afonso.

Además, al regidor le cogió por sorpresa las alegaciones por parte de los dos concejales del PSOE, puesto que «nosotros casi veinte días antes de llevar el presupuesto al pleno le entregamos una copia impresa a todos los concejales, tanto del grupo de gobierno como de la oposición. Esto se hizo para que si hubiese algún problema o error en la redacción del presupuesto, poder solucionarla antes de elevarlo al pleno«.

Tras ello, admite Afonso, se les convocó a una reunión formal tanto con el secretario general como con el interventor para que pudieran trasladar cualquier duda o consulta. «Del PSOE no vino ninguno, solo asistió la concejala de Nueva Canarias», sostiene.

El jueves tuvo lugar la Comisión Informativa donde se decidió desestimar cada una de las alegaciones presentadas por el grupo opositor al considerar, tanto la Secretaría General como la Intervención municipal, que el presupuesto es totalmente legal.