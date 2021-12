El gobierno de Ingenio logra que CC y Forum le apoyen el plan de movilidad sostenible

El grupo de gobierno en Ingenio, formado por PSOE, NC y Agrupa Sureste, logró la noche de este lunes que casi toda la oposición, menos Somos-PP, le apoyara en el pleno su propuesta de Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), un extenso documento financiado con fondos europeos que diseña las líneas estratégicas en las que se caminará en este municipio para reducir de forma paulatina los niveles de ruido y de contaminación del aire.

El portavoz de CC, Lucrecio Suárez, apoyó el expediente después de que el edil de Movilidad, Domingo González, le aceptara una transaccional que añadió a las dos propuestas de acuerdo un texto en el que se subraya que en el desarrollo del plan se aplicarán todas las acciones posibles para la reducción de emisiones antes de aquellas que generen más controversia o menos consenso. Se refería, en esencia, a las peatonalizaciones.

No en vano, este último fue uno de los argumentos esgrimidos por Sebastián Suárez, de Somos-PP, para oponerse al PMUS. Sostuvo que apuesta por peatonalizar, entre otras, la avenida de Carlos V, en Carrizal, pese a la oposición de los comerciantes, y que, sin embargo, obvia otras demandas más acuciantes como una salida viaria para El Sequero o la circunvalación. González le reprochó que cayera en el «populismo» y que no participase en las reuniones de trabajo previas. Y le advirtió también de que estaba confundiendo el PMUS con un PGO. «Este plan no construye carreteras, sino que promueve un uso más sostenible de las que ya existen». Además, insistió, es un «documento vivo, sujeto a cambios».

También en la sesión de este lunes se aprobaron los presupuestos municipales para 2022 con el voto a favor del gobierno (11) y el no de toda la oposición (8).