El Gobierno de Canarias habilita la nueva rotonda de Visvique. C7

El Gobierno de Canarias habilita la glorieta de Visvique en la GC-20, en Arucas

La apertura mejorará la conexión con los municipios de Teror, Firgas y Arucas

Arucas

Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:05

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, que dirige Rosana Melián, ha puesto en servicio la glorieta de Visvique, situada en la carretera GC-20, en Arucas. Esta nueva infraestructura permitirá mejorar la circunvalación entre los núcleos de Visvique, Teror, Firgas y Arucas, ofreciendo una conexión más fluida, segura y ordenada para los vehículos que transitan por la zona.

De forma paralela a esta apertura, la consejería continuará avanzando en las obras de soterramiento del tramo comprendido entre los puntos kilométricos 3+400 y 4+870, dentro del mismo proyecto de mejora de la GC-20. Desde la Dirección General se recuerda a los conductores la importancia de respetar la señalización y extremar las precauciones mientras continúan las obras en el resto de la vía.

El proyecto contempla el acondicionamiento de 1.470 metros de la GC-20, con la construcción de dos pasos inferiores en las glorietas de la Cruz Roja y de Visvique. La vía principal discurrirá soterrada en este tramo, permitiendo descongestionar significativamente el tráfico de entrada y salida de Arucas y facilitar la movilidad entre los municipios del norte y Las Palmas de Gran Canaria.

El diseño incluye una ampliación del ancho de la vía, incorporando dos carriles principales, cuatro ramales de acceso a glorietas, arcenes, aceras y muros de contención. Se ha previsto la reconfiguración de las conexiones con la carretera de Santidad y Visvique, así como la ampliación de la obra de drenaje en el barranco de Arucas.

