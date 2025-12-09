Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: Fernando Clavijo responde a las preguntas de los diputados
Imagen del cierre de una de las playas de la costa de Telde. Juan Carlos Alonso

Canarias activa la prealerta: la contaminación obliga a actualizar la situación del Plateca en Telde

Esta decisión coincide con el llamamiento de la Plataforma Un Litoral Limpio a manifestarse este sábado 13 de diciembre por los episodios de contaminación marina de las últimas semanas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:08

Comenta

En la mañana de este martes, el Gobierno de Canarias, a través del 112 Canarias, ha actualizado el nivel de alerta del Plateca a prealerta por contaminación marina en la costa de Telde. Una situación que mantiene cerradas las playas desde hace semanas, entre las que se encuentran Melenara, Salinetas, Tufia, Aguadulce y Ojos de Garza.

Las mejoras de las condiciones del litoral han permitido tomar dicha decisión. «El foco de emisión no está activo y a su alrededor no existen restos de contaminación», señala el Plateca. Por otro lado, las administraciones públicas, añade la nota, seguirán realizando labores de seguimiento y análisis en la costa de Telde.

Esta decisión coincide con el llamamiento de la Plataforma Un Litoral Limpio a manifestarse este sábado 13 de diciembre mediante una gran cadena humana para exigir la retirada de las jaulas marinas ubicadas frente al litoral de Telde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Practicaron sexo en el trabajo, pero eso no justifica el despido
  2. 2 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  3. 3 Tejeda es finalista de Juntos Brillamos Más, de Ferrero Rocher
  4. 4 Pillan a un taxista en Triana circulando bajo los efectos de las drogas, con la ITV vencida y con estupefacientes escondidos en el coche
  5. 5 Cuando es imposible, es imposible
  6. 6 Un preso arranca media oreja de un mordisco a otro en una pelea en la cárcel de Salto del Negro: piden cinco años de prisión
  7. 7 La cementera tiene doce meses para liberar el muelle desde que presente el plan de desalojo
  8. 8 La piscina natural de Los Gigantes estaba precintada y vallada por peligro de oleaje
  9. 9 Los médicos inician una huelga de cuatro días para mejorar sus condiciones laborales y defender su «dignidad profesional»
  10. 10 Atacó presuntamente a su vecino con tres cuchillos y le asestó siete puñaladas en Gáldar: piden nueve años de cárcel

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Canarias activa la prealerta: la contaminación obliga a actualizar la situación del Plateca en Telde

Canarias activa la prealerta: la contaminación obliga a actualizar la situación del Plateca en Telde