Canarias activa la prealerta: la contaminación obliga a actualizar la situación del Plateca en Telde
Esta decisión coincide con el llamamiento de la Plataforma Un Litoral Limpio a manifestarse este sábado 13 de diciembre por los episodios de contaminación marina de las últimas semanas
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 9 de diciembre 2025, 13:08
En la mañana de este martes, el Gobierno de Canarias, a través del 112 Canarias, ha actualizado el nivel de alerta del Plateca a prealerta por contaminación marina en la costa de Telde. Una situación que mantiene cerradas las playas desde hace semanas, entre las que se encuentran Melenara, Salinetas, Tufia, Aguadulce y Ojos de Garza.
Las mejoras de las condiciones del litoral han permitido tomar dicha decisión. «El foco de emisión no está activo y a su alrededor no existen restos de contaminación», señala el Plateca. Por otro lado, las administraciones públicas, añade la nota, seguirán realizando labores de seguimiento y análisis en la costa de Telde.
Esta decisión coincide con el llamamiento de la Plataforma Un Litoral Limpio a manifestarse este sábado 13 de diciembre mediante una gran cadena humana para exigir la retirada de las jaulas marinas ubicadas frente al litoral de Telde.
