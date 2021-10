MOGÁN La gente no espera a las balizas y reestrena la playa de Tauro Estaba previsto que la apertura al baño fuera esta semana, pero los usuarios se adelantaron. La Policía Local multó a los mal estacionados

Tanto la Demarcación de Costas de Canarias como la propia alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, habían recalcado que la playa de Tauro, aunque otra vez en manos públicas, seguiría cerrada al baño al menos hasta esta semana. Entre otras cosas, advertía la regidora municipal, habría que balizarla para prohibir el baño en los dos extremos en los que existen ciertos riesgos para la seguridad de los usuarios. Pero la cala llevaba cerrada cinco años y está visto que la gente estaba ya cansada de esperar. Decenas de personas aprovecharon este pasado fin de semana que ya no estaban los vigilantes de seguridad, franquearon la valla que impedía el paso a la playa y se reencontraron con el baño en este litoral.

Quien también se dejó caer por Tauro fue la Policía Local, que, ante la imposibilidad de ponerle puertas al campo e impedir que la gente se metiera en el agua, pisó la arena para informar de primera mano a los usuarios de que debían tener cuidado, que la cala estaba recién abierta y que, lo más importante, carecía y carece de servicio de socorrismo.

Pero los agentes no solo fueron a informar. Se quejan vecinos y usuarios de que multaron a muchos vehículos. Desde el Ayuntamiento, el edil de Seguridad, Mencey Navarro, recuerda que el acceso a Tauro y el viario interior es muy estrecho por lo que un coche mal estacionado puede dificultar y hasta obstaculizar el paso. Eso explica, aclara el edil, que haya tramos en la calle de entrada a la cala, la de Playa de Tauro, en los que está prohibido aparcar, con señalética incluida, para que sirvan de apartadero en el caso de que se encuentren dos vehículos en sentido contrario. De no existir esos apartaderos no podrían pasar.

En todo caso, la previsión municipal pasa por limitar el acceso en coche a Tauro desde la GC-500 en cuanto la playa se abra oficialmente. Solo se permitiría entrar a los vehículos de residentes, proveedores y servicios de emergencia. Avanza Navarro que a lo largo de esta semana se colocarán varios carteles informando a los usuarios de las normas que rigen en la cala y alertándoles de la ausencia, por ahora, de personal de socorrismo.

También anunció que, como estaba previsto, se balizarán los dos extremos de la playa en los que estará prohibido el baño y que se hará una limpieza general. Además, espera que a lo largo de esta semana la empresa que tenía concedida la gestión de la playa hasta el 7 de julio, Anfi Tauro SA, retire la valla que ahora impide el paso hasta la arena.