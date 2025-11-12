Un 86% más de gasto en tres años en Presidencia del Cabildo de Gran Canaria El PP denuncia que el área que gestiona directamente Antonio Morales contará en 2026 con 37,4 millones de presupuesto frente a los 20,1 que tuvo en 2023

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:44 Comenta Compartir

El Grupo Popular ha denunciado que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha disparado en los últimos tres ejercicios un 86% el presupuesto del Servicio de Presidencia, desde 20,1 millones de euros en 2023 a 37,4 millones en 2026, «principalmente para gastos en propaganda y clientelismo político a través de subvenciones a dedo».

Mientras el presupuesto general del Cabildo ha aumentado en este período un 24,5%, pasando de 847,2 millones en 2023 a los 1.055,4 millones previstos para el próximo año, los gastos de Presidencia se han incrementado casi cuatro veces más. Respecto al presente ejercicio, las partidas asignadas a este servicio crecen un 9% frente al 7% de subida del conjunto del presupuesto.

Según el portavoz del PP, primer partido de la oposición en la corporación insular, Miguel Jorge, «este disparatado incremento del presupuesto de Presidencia, que se destina en su mayoría a repartir subvenciones nominativas y a gastos de propaganda y autobombo, responde únicamente a la obsesión de Morales por seguir alimentando una enorme red clientelar con el dinero público de todos los grancanarios».

Jorge añade que este aumento «refleja claramente cuáles son las verdaderas prioridades del gobierno de Morales, que dedica más recursos a su oficina de propaganda que a consejerías tan importantes como la de Empleo (28,4 millones), Turismo (24,5 millones), Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía (32,1 millones) o Educación y Juventud (6 millones).

De los 37,4 millones de presupuesto del Servicio de Presidencia, 29,7 millones se destinan a transferencias corrientes (20,5 millones) y transferencias de capital (9,2 millones), que en su mayoría son subvenciones directas sin publicidad ni concurrencia competitiva, saltándose las continuas advertencias de la Intervención General y la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Asimismo, el servicio que gestiona directamente Morales se reserva para 2026 una partida de 2,5 millones -500.000 euros más que el año anterior- para patrocinios de distintos eventos sin ningún tipo de convocatoria pública; y 1,5 millones para gastos de publicidad.

El portavoz del PP recuerda que el Gobierno insular adjudicó en mayo el nuevo contrato de publicidad institucional por un importe de 4,6 millones para dos años, casi 7.000 euros diarios en diferentes acciones de propaganda.