Gara Morales quiere «disfrutar al máximo» de su reinado

Con la fantasía 'Lágrimas de amor', de los diseñadores Kevin Rodríguez y Enrique González, representando a Holiday World Maspalomas, la joven Gara Morales se coronó reina del Carnaval Internacional de Maspalomas 2022 .

Esta joven de 22 años, natural de Las Palmas de Gran Canaria, del barrio capitalino de Costa Ayala, triunfó en una noche inolvidable. Era la primera vez que se presentaba como candidata a reina del Carnaval y su estreno fue mágico. «Había trabajado con anterioridad con los diseñadores Kevin Rodríguez y Enrique González y me plantearon que querían presentar un traje a la reina adultadel Carnaval Internacional de Maspalomas y que habían pensado en mí. Rápidamente dije que sí. Eso fue el verano pasado, pero al final todo se alargó más de la cuenta con el aplazamiento del carnaval al mes de junio», destaca.

Gara Morales se ha convertido en la primera reina del Carnaval Internacional de Maspalomas del verano, «algo que me hace ilusión, ya que quedará para la historia. La noche fue maravillosa. Estaba nerviosa, ya que el traje tenía grandes dimensiones y siempre puede fallar algo de última hora, pero todo salió a la perfección. Este año fue distinta la elección y al nombrar a las cinco finalistas y verme ahí fue cuando pensé que tenía posibilidades. Cuando anunciaron mi nombre como ganadora no me lo podía creer, me costó reaccionar. El nivel fue muy alto y ahora poco a poco lo sigo asimilando», afirma.

Ahora está acabando sus estudios de Magisterio y en el mundo de la belleza tiene un bagaje, ya que se ha presentado a distintos certámenes, siendo primera finalista Miss Las Palmas 2019. Su mirada cautiva y sus ojos resaltan en una joven que espera que este reinado «me abra puertas en este mundo. Espero que me sirva de trampolín para otros proyectos de futuro. Ahora estoy muy centrada en acabar mi carrera, pero la moda y la belleza pueden ser opciones para más adelante», realza.

Un buen ejemplo para Gara Morales ha sido el entorchado de Alba Dunkerbeck, que se proclamó reina del Carnaval Internacional de Maspalomas 2019 y luego fue Miss Grand Spain.

Esta tarde disfrutará de la Cabalgata. «Será una nueva experiencia para mí y quiero pasarlo de maravilla. El Carnaval Internacional de Maspalomas, con la presencia de muchos turistas, es diferente, y esta cabalgata en pleno mes de junio será novedosa y muy animada».

En cuanto a las aficiones de la reina Gara Morales, destaca su pasión por el baile. «El espectáculo me encanta y he estado en varias comparsas, como Kisamba y Cubatao», añadiendo que también siente atracción por el mundo del maquillaje y ha realizado varios cursos. Y en relación a su formación de Magisterio, su futuro quiere encaminarlo por la Educación Infantil, ya que «me encantan losniños».

Reina del Carnaval Internacional de Maspalomas en verano, luciendo la nueva corona que ha otorgado este año la organización y con los dientes largos para vivir hoy una cabalgata como centro de atención. «Siempre he ido a la cabalgata como espectadora y ahora lo haré en Maspalomas como reina, algo inimaginable. Para mí es un orgullo ser la reina del carnaval y aquí estaré para acudir a todos los actos que la organización requiera de mí».

Desde los 16 años ha participado en certámenes de belleza, pero nunca había estado en un carnaval. Ha sido llegar y besar el santo. No pertenece a ninguna agencia de modelos, pero esta corona puede ser un punto de inflexión para nuevos proyectos.

Ahora quiere disfrutar de este año de reinado, pero desvela que le encantaría ser también la reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy lucirá su corona en la gran Cabalgata del Carnaval Internacional de Maspalomas.