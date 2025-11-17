Gáldar licita las obras para renovar los muros de la playa de Sardina El proyecto permitirá estabilizar, mejorar y recuperar el tramo que sufre las condiciones agresivas del entorno marino

El Ayuntamiento de Gáldar, a través de las concejalías de Urbanismo y Turismo, que dirigen Heriberto Reyes y Ulises Miranda, respectivamente, ha abierto el proceso de licitación para la ejecución del proyecto de embellecimiento de muros en la playa de Sardina.

Este proyecto, cuyo presupuesto es de 246.797 euros, financiados con los fondos Next Generation, tiene como objetivo principal la recuperación, estabilización y mejora estética del muro que delimita la playa junto al paseo de los muelles, un tramo que sufre las condiciones agresivas del entorno marino.

La actuación contempla tanto la reparación estructural del muro, como su embellecimiento y homogeneización superficial, con el fin de integrarlo armónicamente en el paisaje costero y reforzar su funcionalidad como elemento de contención y seguridad. Además, se busca potenciar la imagen del entorno turístico, contribuyendo así a la sostenibilidad y calidad del destino.

Esta actuación no supondrá una reducción del espacio disponible en la playa, ya que no se modificará la geometría ni la ocupación actual del muro; en su lugar, se colocará un aplacado exterior que recuperará visualmente la imagen original del muro de piedra basáltica. Esta solución busca restituir la estética histórica y paisajística del lugar, que con el paso del tiempo y tras sucesivas intervenciones ha ido perdiendo su aspecto auténtico y coherente con la identidad arquitectónica y natural de Sardina.

El procedimiento de contratación se tramita mediante procedimiento abierto simplificado, con presentación de ofertas exclusivamente electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 3 de diciembre de 2025 a las 17.00 horas, y la apertura de las ofertas económicas está prevista para el 10 de diciembre de 2025 a las 09.00 horas en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Gáldar.

