De Gáldar hacia Dubai: Un grancanario aspira al Mundial de Tetris

Álvaro González aspira al Mundial de Tetris de Dubai. En la imagen, en uno de los campeonatos de Speedcubbing con las que se ha hecho popular a nivel nacional.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:45

La cuenta atrás ha comenzado para el grancanario Álvaro González. Este 15 de noviembre, Madrid revivirá la magia de un clásico que ha marcado y sigue marcando a generaciones: llega la Final Nacional de Red Bull Tetris, una experiencia inmersiva única para disfrutar del juego en familia, con amigos o con la comunidad de gamers y curiosos que se congregará para celebrar la emoción del juego que nos enseñó que todo encaja, tarde o temprano.

El galdense de 19 años es uno de los ocho finalistas que competirán por el ansiado billete hacia Emiratos Árabe. Un premio más que especial para este joven, que en la actualidad se encuentra estudiando un ciclo de Desarrollo web.

«Han sido una serie de meses practicando y compitiendo desde que se abrió la competición y se cerró el registro en octubre. Por momentos llegué a ocupar el segundo puesto, luego el undécimo y finalmente me clasifiqué quinto. No soy favorito pero he estado estudiando y practicando bastante para la final», señaló González.

Desde finales de los 80 y hasta hoy, millones de jugadores alrededor del mundo han girado, encajado y soñado con esas piezas que nunca pasan de moda.

En este caso, se maneja la versión pública de Red Bull, con partidas online diseñadas con tiempo limitado, clasificándose los mejores tiempos. Tras meses compitiendo en la fase clasificatoria online, ahora, de entre los casi 5.700 inscritos, los 8 jugadores con mejor puntuación se enfrentarán en esta final presencial, en formato 1vs1 en PC. Solo uno de ellos logrará el pase a la gran Final Mundial en Dubái, donde el legado de Tetris seguirá construyéndose, bloque a bloque, para seguir haciendo historia.

A pesar de ser un juego con más 40 años de existencia, han sido varias generaciones las que se han enganchado a este juego, entre ellos Álvaro: «Jugué desde pequeó a él porque mi padre ya lo hacía en su momento. Él conservaba una Game Boy que me dejó probar. Me gustan los puzzles y después de la pandemia se convirtió en un juego muy viral con un sinfín de campeonatos online. Me enganché a él y vi que tenía una capa de complejidad que me encantaba captar«.

Para él, «me aporta muchas cosas. El reconocimiento de patrones te enseña, con la práctia, a reaccionar con mayor velocidad mental. Automatizas movimientos, te hace más disciplinado y te amuebla la cabeza. Me ha ayudado incluso en mis estudios de Informática», asevera.

Hasta tal punto ha llegado Álvaro a desarrollar sus habilidades en el Tetris que, en las semanas previas a la cita de Madrid -la final se llevará a cabo en el Edificio Telefónica- ha estado «investigando las finales que se llevaron a cabo en otros países, como Colombia, Japón o Serbia, más que nada para ver la dinámica y así dar mi máximo esfuerzo este sábado«.

La jornada será retransmitida en streaming a través de los canales de Twitch de SUJA e Imantado, para que los fans puedan seguir la acción y animar a sus favoritos desde cualquier lugar.

El ganador de Madrid representará a España en la gran Final Mundial de Red Bull Tetris®, que se celebrará del 11 al 13 de diciembre en Dubai, y que promete ser una de las citas más espectaculares en la historia del gaming. Durante tres días, los mejores jugadores del planeta medirán sus fuerzas en duelos eliminatorios que culminarán en un enfrentamiento épico bajo las estrellas: más de 4.000 drones sincronizados iluminarán el cielo para proyectar el duelo final de la competición, creando una imagen única sobre el skyline y tomando el icónico Dubai Frame como escenario principal.

Campeón de España de cubo de Rubik

Cabe recordar que Álvaro González es conocido ya a nivel nacional por su habilidad con el cubo de Rubik, llegándose a proclamar campeón de España de 'Speedcubbing', tardando apenas 7 segundos en resolver este apasionante desafío con una sola mano.

Esa inquietud y habilidad de Álvaro le ha llevado a acaparar la atención en distintos medios de comunicación, ahora que se debate entre estudiar la carrera de Ingeniería Informática u otro ciclo.

Un videojuego con más de 40 años de historia

Tetris es un videojuego de lógica soviético originalmente diseñado y programado por Alekséi Pázhitnov. Se publicó el 6 de junio de 1984, mientras trabajaba para la Academia de Ciencias de la Unión Soviética en Moscú.

Su nombre deriva del prefijo numérico griego tetra- (cuatro), ya que todas las piezas del juego, conocidas como tetrominós, contienen cuatro segmentos, y del tenis, el deporte favorito de Pázhitnov. El juego se popularizó a nivel internacional con su inclusión en la popular Game Boy -la consola portátil de 8 bits de Nintendo- en 1989. A partir de ahí, varios formatos mantuvieron su popularidad, si bien el desarrollo de varias versiones online le dieron al Tetris una segunda y tercera juventud.