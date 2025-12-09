Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Evando Moreira, uno de los dj con mayor trayectoria en las islas, estará en Noche Cero, C7

Gáldar despide el año con Noche Cero, una de las mejores fiestas de Canarias

El evento será en el Recinto Cultural La Quinta desde las 23.00 del 31 de diciembre hasta las 6.00 horas del 1 de enero

CANARIAS7

Gáldar

Martes, 9 de diciembre 2025, 18:25

Comenta

Gáldar se prepara para recibir 2026 por todo lo alto con una de las mejores fiestas de fin de año de toda Canarias, Noche Zero, una cita con la mejor música y el mejor ambiente cargada de sorpresas.

Será en el Recinto Cultural La Quinta desde las 23.00 del 31 de diciembre hasta las 6.00 horas, con un cartel de lujo: Juseph, Wos Las Palmas, DJ Evando Moreira y DJ Sammyto, acompañados de un despliegue técnico de iluminación y sonido sin precedentes para la primera noche del año.

Noche Zero quiere además que la Nochevieja en Gáldar sea diferente, por eso han preparado unas campanadas muy especiales sustituyendo las tradicionales uvas por los Munchitos de la Suerte, una propuesta divertida con un toque canario para una noche muy especial.

El evento cuenta con descuentos especiales para residentes del municipio de Gáldar y para titulares del Carnet Joven Europeo.

