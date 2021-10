Gáldar cierra su plan de ajuste 11 años antes de lo previsto

En el año 2012, mediante el Real Decreto-ley 4/2012, el Ayuntamiento de Gáldar aprobó el procedimiento de financiación para de las entidades locales, estableciéndose un plan estructural económico que buscaba el saneamiento económico de la institución y el abono de las deudas con proveedores. Con la refinanciación aprobada el pasado jueves, y según explicó la concejala de Hacienda, Valeria Guerra, Gáldar cumple todos los requisitos para cerrar aquel duro plan de ajuste que supuso la solicitud de un crédito ICO por valor de 10.075.000 euros, transformando así la deuda comercial en deuda financiera. De ese capital, el consistorio galdense ya ha amortizado más del 20% del total, quedando previsto el pago del capital restante en los próximos once años.

La nueva operación consistirá en traspasar el crédito del Instituto Oficial de Crédito a una entidad financiera, mejorando en todo caso las condiciones. Guerra recordó que el ICO concedido por el Estado comenzó con un tipo de interés del 5,9%, posteriormente se redujo al 1,311% actual y la nueva operación formulada con la entidad BBVA disminuirá el interés en un punto hasta el 0,31% a tipo fijo. De esta manera, «Gáldar ahorrará durante los once años que restan para saldar la operación más de 570.000 euros en intereses», explicó la concejala de Hacienda.

Esto significa, sentenció el alcalde Teodoro Sosa, «una oportunidad para eliminar el plan de ajuste de Gáldar». Sosa puso en valor el trabajo desarrollado desde el área económica del consistorio, que ha permitido reducir en más de un 50% la deuda histórica municipal -31,2 millones de euros- con una clara hoja de ruta para el saneamiento económico del municipio.

«No hemos gastado lo que no tenemos y hemos logrado además en el último año de pandemia, a pesar de perder ingresos, hacer un ejercicio de contención de los gastos y no tener que ir a los bancos a pedir más préstamos», añadió. Asimismo, especificó que esta refinanciación cambia las condiciones a mejor «porque no se trata de pedir más dinero sino de haber sabido negociar para bajar los tipos de interés y en ese sentido tengo que felicitar al área de Hacienda que lo ha conseguido».

La solicitud de cierre del plan de ajuste debe ser avalada por el Ministerio de Hacienda, pero en cualquier caso se cumplen todos los criterios exigibles, como establecer el nivel endeudamiento en un 50% -el nivel máximo se establece en un 110%-, cumplir con el periodo medio de pago a proveedores, y establecer con la nueva operación un ahorro financiero considerable.

Por otro lado, en la sesión plenaria, también se aprobó por unanimidad la moción socialista para adquirir los terrenos aledaños a las cuevas de Facarracas, y el plan de movilidad urbana de Gáldar. Según explicó el edil, Julio Mateos, este plan de movilidad cuenta con 16 planes sectoriales que permitirán un mejor control del tráfico, de los estacionamientos, se potenciará el transporte público, se ganará espacios para peatones y mejorará las conexiones.

