Francisco Atta tras la moción de censura: «Valsequillo no merece esto» El alcalde destaca que la moción está avalada por el «transfuguismo» y arremete contra el PSOE y la vieja guardia de NC | El líder de Asba desliza que Primero Canarias «pone la luz larga» y no descarta acciones en otros municipios

Rafael Falcón Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:16 | Actualizado 12:32h.

«Valsequillo no merece esto». Así inició Francisco Atta, alcalde de Valsequillo, su comparecencia ante los medios para analizar la moción de censura presentada por la oposición. Acompañado por su grupo de gobierno, Atta fue contundente resaltando que esta moción «viene avalada por el transfuguismo y se va a consumar el pacto de los perdedores, con cuatro partidos y una concejala tránsfuga«, en referencia a Lucía Melián.

Precisamente de Lucía Melián incidió que «ha dañado al partido, compañeros y vecinos. En noviembre de 2024 de manera unilateral pasó a ser concejala no adscrita manteniendo su acta de concejala que logró con Asba. Dijo que nunca haría daño al partido y lo ha hecho«.

Francisco Atta incidió en que con esta moción «lo que hacen es tumbar la voluntad del pueblo de Valsequillo con el apoyo de una tránsfuga de Asba. Esto no obedece a ningún interés general. Hemos hecho un trabajo honesto y cercano. Este disparate pasará factura».

Luego habló de sentirse «traicionado» por el PSOE. «Hace dos semanas, el ministro Torres, Chano Franquis y Juan Jesús Facundo me dijeron no avalarían esta moción y ahora sí. Franquis habla de ingobernabilidad en Valsequillo, cuando gobierno municipal y oposición han aprobado 90 propuestas. Y yo me pregunto: ¿No hay ingobernabilidad en Las Palmas de Gran Canaria? He de decir que anoche Primero Canarias, del que soy secretario de Acción Política, ha tomado la decisión de tomar nota y poner la luz larga«, en referencia a próximas mociones en otros municipios, entre ellos la capital grancanaria, aunque esa ecuación con Vox se presenta casi imposible.

Por último destacó que la oposición hasta el 18 de noviembre está aún a tiempo de rectificar y que la realidad de Valsequillo la conocen todos los vecinos.

Fabiola Calderín, de Coalición Canaria, que forma parte del actual grupo de gobierno municipal incidió en que esta moción «es una alianza oportunista y que traiciona el mandato de las urnas«.