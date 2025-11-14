Francisco Atta celebra en Valsequillo su último Pleno antes de la moción de censura A la sesión extraordinaria acudió Víctor Navarro (PSOE) y en la misma se aprobó el proyecto urbanístico promovido por Dinosol para el desarrollo un área comercial en Los Llanetes

Rafael Falcón Valsequillo Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:40 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Valsequillo celebró este viernes un Pleno extraordinario y urgente, que se ha convertido en el último de Francisco Atta (ASBA) como alcalde antes de la moción de censura que se ejecutará el próximo martes. A la sesión acudió Víctor Navarro (PSOE), ausente en los últimos plenos, y por motivos laborales no acudieron Lucía Melián (concejala no adscrita), Ibán Padrón (Plataforma Vecinal Por Valsequillo) e Inmaculada García (Asamblea Valsequillera).

Entre los asuntos abordados destacó la aprobación del proyecto del proyecto urbanístico promovido por Dinosol Supermercados SL para el desarrollo un área comercial en del sector SUNCU-26, ubicado en la calle Salvia, a la entrada de Los Llanetes, dentro del Plan General de Ordenación del municipio. El sector SUNCU-26, según el Plan General está destinado a un uso mixto, residencial y de equipamiento comercial. Además, cuenta con más de 1.700 metros que están destinados a espacios libres, presumiblemente, una zona en la que se proyectará una zona verde dedicada al ocio y esparcimiento.

Francisco Atta comentó que tras muchas piedras en el camino ha llegado el momento de aprobarlo tras todos los informes favorables. Se votó por unanimidad. Valsequillo contará en un inmediato futuro con un gran supermercado, algo que «contribuirá a la creación de empleo».

Ampliar Concejales asistentes este viernes a la sesión urgente y extraordinaria. Cober

La sesión extraordinaria y urgente se desarrolló con normalidad y en un ambiente de cordialidad. Juan Carlos Hernández Atta, próximo alcalde, se mostró algo contrariado con la inclusión de algunos asuntos en esta sesión de urgencia, pero el desarrollo del Pleno, con una duración de algo más de 40 minutos, se desarrrolló con agilidad.

Ahora todas las miradas están puestas en el Pleno del próximo martes, a las 12.00 horas, en el que se abordará la moción de censura al actual grupo municipal. Francisco Atta dejará la alcaldía tras 14 años en el cargo y será sustituido por su primo Juan Carlos Hernández Atta.