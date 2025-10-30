El Foro achaca al Gobierno canario «ralentizar las obras en La Aldea para que no acaben antes que el anillo insular tinerfeño» El colectivo reacciona tras conocer que en el presupuesto regional para 2026 se destina una partida de 19,7 millones y no de 40

Gaumet Florido La Aldea de San Nicolás Jueves, 30 de octubre 2025, 20:11

El Foro Roque Aldeano lo tiene claro. «El Gobierno canario ralentiza las obras de la nueva carretera de La Aldea para que no acaben antes que de las del anillo insular de Tenerife». Así lo afirma, taxativo, uno de los portavoces de este colectivo, Rafael Ramos, que dice que ha visto reforzar su tesis en el anteproyecto de presupuestos que ha presentado el Gobierno de Canarias para 2026. Al Foro no se le ha pasado por alto que frente a los 19,7 millones (19.747.249) de la partida prevista para seguir ejecutando la nueva vía entre Agaete y La Aldea, se destinan 31 millones para el cierre del anillo tinerfeño.

Ramos califica la situación de «lamentable», como lamentable es, según precisa, que a estas alturas de las obras no haya empezado a levantarse el viaducto de El Risco, o que no haya ningún partido a escala insular o regional que haya protestado «por el abuso que se está cometiendo con los aldeanos con los plazos de ejecución de un proyecto que empezó hace más de 15 años, en 2009.

Además, le reprocha al consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, que en una de sus últimas visitas a las obras afirmase que ya se había ejecutado el 78% del proyecto. «Ese es el porcentaje que sale en relación al presupuesto inicial de la adjudicación, que ascendió a 153 millones de euros, pero no es real, porque el coste de las obras ya se ha elevado hasta casi los 200 millones, así que el porcentaje de ejecución rondaría el 60%, no el 78%», precisa Rafael Ramos, quien, por cierto, insiste en que el colectivo volverá a echarse a la calle si el Gobierno mantiene esta partida de 26 millones para 2026. El Foro exige un mínimo de 40. En todo caso, fuentes de la consejería precisaron este jueves que hasta ahora se han certificado 130 millones de euros.

El PSOE de La Aldea también reaccionó en redes sociales tras conocer el anteproyecto del presupuesto. «El Gobierno de Canarias (CC y PP) vuelve a dar la espalda a La Aldea». Y habló de recorte en la partida, como el Foro, que denuncia que los 19,1 de 2026 son 2 millones menos que en el de 2025 y 21,5 menos que en 2024.