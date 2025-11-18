Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Le Mans-Dreamland Gran Canaria, en directo: Angola y Salvó reenganchan al equipo isleño al descanso (45-41)
Tramo de carretera donde tuvo lugar la intervención, ya terminada. C7

Finalizada la reparación de los muros de un tramo de la carretera entre Santa Lucía y Temisas

La intervención, con una inversión de más de 870.000 euros, consistió en 'coser' dos muros deteriorados, lo que ha devuelto la estabilidad y seguridad a la vía

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Lucía de Tirajana

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:38

Comenta

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda que dirige Augusto Hidalgo, ha dado por finalizadas las obras de reparación de los dos muros que sostienen un tramo de la carretera GC-550, entre el casco de Santa Lucía y el barrio de Temisas.

La actuación, que ha contado con una inversión de 873.239 euros, ha permitido restituir la estabilidad estructural de la vía mediante la instalación de 56 bulones de acero que «cosen» ambos muros y garantizan su firmeza a largo plazo.

Los trabajos, ejecutados por la UTE formada por Aceinsa Movilidad y Cimentaciones y Arrendamientos, comenzaron en enero y han concluido hace unas semanas. La intervención ha incluido el gunitado de refuerzo, la colocación de una malla metálica, la instalación de 56 bulones de más de 11 metros que atraviesan la carretera de lado a lado y la reparación integral de la calzada, que se encontraba hundida y deteriorada en varios puntos. También se han repuesto las barreras de seguridad, renovado la señalización horizontal, y texturizado y coloreado los muros de color rojo para no romper la estética natural del paisaje que le rodea.

La novedad de esta obra reside en la técnica constructiva elegida para la reparación, y es que este tramo de carretera fue 'cosido' con la instalación de más de medio centenar de barras de acero a través de los muros deteriorados que dotan a la estructura de la misma firmeza y estabilidad que la de una obra recién hecha. Este procedimiento, permitió que la carretera se pudiera utilizar mientras estaba en obras y, al mismo tiempo, disminuir su impacto ambiental al mínimo.

Con la obra ya concluida, la carretera GC-550 recupera su plena operatividad y garantiza la seguridad del tráfico en un punto que presentaba riesgo de colapso debido al abombamiento progresivo de los muros originales, construidos hace más de medio siglo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en 24 horas
  2. 2 La Aemet lanza un comunicado por la llegada de una masa de origen ártico que se sentirá en los termómetros de Canarias
  3. 3 Onalia Bueno abre una brecha, que respalda la Fecam, en la nueva ley de vivienda vacacional
  4. 4 Inmaculada Medina, ante su dimisión por su imputación en el caso Valka: «Esto es lo que debemos hacer los responsables públicos»
  5. 5 Una renuncia, un cese y una suspensión: los efectos de Valka, un caso que no ha ido a juicio
  6. 6 Jéssica de León contesta a Onalia Bueno respecto a la vivienda vacacional: «Los ayuntamientos no quieren dar la cara ante el vecino»
  7. 7 El Gobierno canario autoriza de golpe ocho grados y cuatro másteres de la universidad privada Tech
  8. 8 Paralizado el desahucio de la familia de Ingenio con seis menores a su cargo
  9. 9 Juan Carlos Hernández Atta, nuevo alcalde de Valsequillo
  10. 10 Encendido de las luces de Navidad en centros comerciales de Las Palmas de Gran Canaria: Las Arenas, La Ballena, Alisios, Siete Palmas y El Corte Inglés

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Finalizada la reparación de los muros de un tramo de la carretera entre Santa Lucía y Temisas

Finalizada la reparación de los muros de un tramo de la carretera entre Santa Lucía y Temisas