Las fiestas populares se reinventan

Arucas ha presentado un programa de fiestas de San Juan 2021 con medio centenar de actos, en su mayoría con aforo limitado o virtuales. El Ayuntamiento habla de «ocio seguro», que no incluye actos nocturnos ni de masas

Llevamos más de quince meses sufriendo los efectos de la covid-19 y cumpliendo como ciudadanos responsables. Restricciones horarias, reducción de aforos, prohibición de reuniones familiares y de amigos, espacios acotados, distancia de seguridad, mascarillas... Lo que antes hacíamos con la mayor de las normalidad es ahora todo un mundo. Conocedores al dedillo a estas alturas de la pandemia de lo que se puede hacer o no dependiendo de nuestro lugar de residencia, del color del semáforo sanitario y del nivel de alerta, llega el verano y la ciudadanía se pregunta si habrá fiestas al tiempo que ya son varios los ayuntamientos que han anunciado que sí. Aunque con peros.

El virus no está controlado, ni mucho menos, pero los niveles de contagios han bajado considerablemente y la campaña de vacunación avanza a buen ritmo. Así que la vida sigue y las fiestas populares forman parte de ella. El municipio de Arucas anunció hace unos días que este año sí que habrá fiestas patronales de San Juan Bautista. Pero, aquí viene el pero, las fiestas ya no serán, o al menos por ahora, como las recordamos. No habrá ni concentración de personas, ni actos masivos, ni conciertos al aire libre, ni romería, ni procesiones... ¿Entonces?

«La Rama con 50.000 personas o más, eso es impensable» hoy por hoy, afirma la alcaldesa de Agaete. María del Carmen Rosario ni confirma ni desmiente si habrá fiesta, pero apunta que «tiene que primar la salud»

En el caso de Arucas, y según explicó en la presentación de las fiestas patronales de San Juan Bautista 2021 el alcalde, Juan Jesús Facundo, se ofrece un programa de ocio seguro y responsable, porque «la prevención y la responsabilidad individual y colectiva sigue siendo la principal prioridad». Pero ello no quita, dijo, que la cultura siga «viva» y que se pueda llevar a cabo una «fiesta segura después de más de un año de pandemia, con ciudadanos respetuosos». Las fiestas patronales vuelven, dijo el alcalde, con una serie de actos que se realizan con control del aforo y en espacios, en la mayoría de los casos, cerrados. «Nos arriesgamos, pero la cultura es segura».

En esa misma línea se pronunció la concejala de Festejos de Arucas, Davinia Torres. El municipio norteño celebrará a partir del día 4 las fiestas patronales de San Juan «de una manera diferente», para lo que el Ayuntamiento ha tenido que adoptar «un nuevo modelo» y llevar a cabo una reprogramación de actos que permite «mantener la esencia de las fiestas, con eventos seguros con los que ir volviendo poco a poco a la ansiada normalidad». Humor, teatro, artesanía, folclore, música y fuegos artificiales serán «protagonistas de un programa que apuesta por apoyar al sector del espectáculo y el arte, tan castigado durante la pandemia» para enriquecer las fiestas que «los vecinos merecen y disfrutar con responsabilidad de las fiestas de San Juan». Pero en realidad, del medio centenar de actos que componen la programación, muchos serán en formato online o con retransmisiones a través de las redes sociales. Además, no habrá ocio nocturno.

En el aire está aún la celebración de fiestas tan señeras en Gran Canaria como la Del Pino o la de La Rama. Preguntada esta misma semana, la alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario, apuntó que «nos toca vivir dentro de otro escenario y apelamos al sentido común» desde las administraciones públicas. Ni confirma ni desmiente si habrá Rama en agosto. «Antes está Santa Teresita en El Hornillo; San Pedro en El Valle; y luego La Rama». En todo caso, «tenemos que hacer consultas para ver qué se puede hacer y qué no», porque «tiene que primar la salud y la seguridad por encima de todo. Siempre haremos lo que nos permitan las autoridades» sanitarias y el Gobierno de Canarias. Sí afirma María del Carmen Rosario que «La Rama con 50.000 personas o más, eso es impensable».

Lo que sí augura la alcaldesa de Agaete es que coincidiendo con las fechas de as diferentes fiestas populares se lleve a cabo algún que otro acto representativo, ferias con aforo controlado o exposiciones. Pero no hay nada cerrado. Todo «será siempre según lo que diga el Gobierno de Canarias. Nadie tiene más ganas de fiestas que nosotros, la gente de Agaete, pero siempre por encima de todo está la seguridad. Todavía no toca celebración, ojalá», sentenció Rosario.

Mientras en Teror el año pasado se suspendieron los principales actos solemnes y tradicionales multitudinarios que conllevan una fiesta del Pino. Se hizo como medida de prevención para evitar concentraciones masivas de personas y garantizar la seguridad sanitaria de la ciudadanía. Ahora la situación ha mejorado, pero desde luego siguen siendo impensables las grandes concentraciones de personas. Recientemente Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Teror, Basílica del Pino y Delegación de Gobierno mantuvieron una reunión en Teror para estudiar cómo puede celebrarse este año la festividad de la patrona. Fue una primera toma de contacto, aún no hay nada decidido.