La Fiesta del Queso de Guía se promociona con el cupón de la ONCE Gastronomía El cupón de la ONCE del jueves, 21 de abril, está dedicado a la Fiesta del Queso de Guía, que celebra el domingo en el casco su 45 aniversario

Miembros de la corporación local de Guía y de la Delegación Territorial de la ONCE presentan el cupón. / C7

José Antonio López, delegado territorial de la ONCE en Canarias; Miguel Ángel Déniz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias; Pedro Rodríguez, alcalde del Ayuntamiento de Guía; y Teresa Bolaños, concejala de Turismo, Sector Primario y Mercados de Guía, presentaron este lunes el cupón de la ONCE dedicado a la Fiesta del Queso de Guía. Serán cinco millones y medio los cupones que difundan este queso canario cuando se conmemora el 45 aniversario de la fiesta gastronómica.

Este domingo, 24 de abril, el casco de Guía acogerá la esperada celebración después de dos años de pandemia, tiempo en el que la Fiesta del Queso de Guía no se celebró.

Como marca la tradición, este domingo la Fiesta del Queso será en el casco del municipio; y el siguiente domingo, 1 de mayo, se trasladará al pago de Montaña Alta. Antes, el programa festivo dará comienzo el sábado 23 con un taller infantil de catador oficial de queso, a cargo del maestro quesero Isidoro Jiménez, en la Casa de la Cultura.

Ya el domingo, día grande de la Fiesta del Queso en el casco, además de la tradicional feria de gastronomía y artesanía, donde se podrán adquirir los mejores productos locales, se podrá disfrutar de las actuaciones musicales de las agrupaciones folclóricas Los Incansables, Noroeste Guiense y Estrella y Guía.

También este domingo se celebrará, a partir de las 11.00 horas, en la Casa de la Cultura, la XXIII Cata Insular de Quesos 'Queso de Flor de Guía', cuyos premios se entregarán el domingo siguiente en Montaña Alta.

Asimismo, y también en la Casa de la Cultura, se volverá a contar una muestra de degustación de elaboraciones de los alumnos y el profesorado del Ciclo Formativo de Grado Medio del IES Santa María de Guía de Cocina y Restauración, Servicios de Restauración y Panadería, Repostería y Confitería.

Ya el domingo 1 de mayo la Fiesta del Queso se trasladará a Montaña Alta, donde se proseguirá la fiesta gastronómica, con degustaciones de queso, productos de la tierra y comida tradicional elaborada por los vecinos del barrio guiense. Sancocho canario y potaje de jaramagos, acompañado del Queso de Guía, tortillas con miel y arroz con leche es el menú que se ofrecerá ese día. Además, se contará con la música de La Parranda Medio Jigo Pal Kilo y la actuación del verseador Yeray Rodríguez junto a los artistas mexicanos Guillermo Velázquez, Chabe Flores, Vincent Velázquez y el Trío Gorrión Serrano.

Un producto único

Como siempre, la estrella de esta fiesta gastronómica será el queso flor de Guía, queso de media flor de Guía y queso de Guía, que se elabora en los municipios de Santa María de Guía, Gáldar y Moya. Hay que recordar que en el año 2010 fue inscrito en el registro comunitario de las denominaciones de origen protegidas, siendo el único queso de Gran Canaria con DO. La vuelta a la celebración de la Fiesta del Queso de Guía en toda su esencia supone una alegría para los productores.