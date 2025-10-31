Fibras Naturales Canarias: cómo convertir residuos en auténticas obras de arte Néstor Santiago inició hace poco más de dos años este proyecto tecnológico en el que, con la fuerte y firme idea de conservar al máximo el entorno del archipiélago, elabora diferentes productos a base de filamentos de plátano y materiales orgánicos

Hace poco más de dos años Néstor Santiago decidió comenzar un proyecto la mar de ilusionante. Su amor por el archipiélago que lo vio nacer y por la conservación del territorio le llevó a crear la empresa Fibras Naturales Canarias, una entidad que es pionera en reutilizar el conocido como rolo -tronco de la platanera- para elaborar diferentes productos hechos con material cien por cien orgánico, convirtiéndose en un ejemplo a seguir de a lo que economía circular se refiere.

Fibras Naturales Canarias es una empresa tecnológica que nace de un proyecto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y que se dedica a «valorizar los residuos de la platanera», ya que «nosotros cogemos el rolo cuando ya los agricultores lo van a cortar y de ahí extraemos la fibra natural, siendo esa nuestra materia prima», cuenta Néstor.

A partir de ahí la entidad entró al mercado porque, según señala el fundador de la empresa, «hicimos un filamento de impresión 3D con la fibra de platanera y con eso elaboramos una gran cantidad de productos». Actualmente Fibras Naturales Canarias tiene una línea de souvenirs, una línea de merchandising y otra de decoración de interiores. Los productos se elaboran en el Parque Científico Tecnológico del Norte, donde tienen su sede.

El objetivo principal de la empresa, sin lugar a dudas, es llevar a la máxima expresión su conexión con Canarias, puesto que la mayoría de su catálogo son productos representativos del archipiélago como figuras con la silueta de cada una de las islas o racimos de plátanos. Todo elaborado con material compostable y reutilizado.

Actualmente la corporación ha externalizado el proceso de convertir el rolo en la fibra de plátano, mediante una fórmula indicada por el propio Néstor, por lo que actualmente son cinco las personas que se ocupan de elaborar los diferentes productos. «Normalmente nos llega la materia prima y a través de varias impresoras 3D hacemos los productos bajo pedidos», subraya Néstor.

Fibras Naturales Canarias tiene puntos de venta por toda las islas, en diferentes souvenirs, además de tener una opción para pedir a través de su página web. «Normalmente elaboramos los productos bajo pedido, ya que es una manera de seguir contribuyendo al medioambiente», apunta el fundador de la empresa.

Respecto a la principal razón por la que decidió volcarse al completo en esta iniciativa «no fue para hacernos rico, sino porque creía que era un proyecto bueno e ilusionante para Canarias. Nuestra visión consiste en hacer productos sostenibles y que sean kilómetro 0».

De la misma manera, admite haber rechazado proyectos que le proponían llevarse esta tecnología a otros sitios porque «lo que queremos es crecer y poner en valor uno de nuestros productos estrella como es el plátano y expandirnos cada vez más en nuestro territorio», argumenta.

Proyectos a futuro

Dentro de los propósitos de la entidad tanto a corto como a largo plazo, el dueño de la empresa expresa que «queremos establecernos como un producto rentable y crecer cada vez más en las tiendas», todo ello con la mirada puesta en que las personas que vengan de fuera puedan llevarse algo autóctono del archipiélago, además de seguir también sacando proyectos de I+D para «continuar haciendo productos cada vez más sostenibles».

Dentro de esa mirada expansionista dentro de las islas, una pequeña «obsesión» de Néstor es «montar una sede en La Palma». Los motivos de esta idea es que la isla bonita es una de las mayores productoras de plátano de Canarias, añadiendo que «al ser una isla más pequeña, el valor que tiene el plátano en la actividad económica ahí es mucho mayor que por ejemplo en Tenerife, por lo que el impacto de elaborar productos a base de fibras de plataneras puede llegar a ser más elevado», afirma.

A nivel gubernamental, es cierto que nota el apoyo tanto por el organismo regional como por el insular. «Fibras Naturales Canarias no hubiera nacido sin una subvención del Gobierno de Canarias», expone, aunque ese apoyo «no fue directo», ya que se produjo a través de un concurso que ganó el proyecto presentado por él. En ese sentido el protagonista pide que se apoyen más proyectos de economía circular, sobre todo cuando empiezan desde cero. Al Cabildo también le agradece que fuera la primera institución que le compró sus productos.

Musapiel, la moda innovadora

Uno de los proyectos que ha sacado recientemente la empresa Fibras Naturales Canarias es Musapiel, en colaboración con la diseñadora y dueña de Calas Design, Bárbara Alvarado. Esta iniciativa ha consistido en realizar un cuero vegetal a base de fibra de plátano. En tan solo un par de semana ambos han tenido la oportunidad de estar presente con este ilusionante proyecto en la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, así como realizar una presentación junto a la Consejería de Desarrollo Económico e Industria del Cabildo, que dirige Minerva Alonso.

«Para nosotros sería un orgullo que algunas marcas comiencen a hacer sus productos textiles con fibra de plátano, ya que sería una forma de contribuir con la economía circular», indica ilusionado Néstor. Actualmente se pueden comprar las planchas de cuero de fibra de plátano, con la idea a futuro de poder lanzar a la venta diferentes prendas de vestir, calzados y bolsos.