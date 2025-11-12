Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Feria Km.0 en Agüimes, el pasado año. Cober

La Feria Km.0 Gran Canaria llega a Agüimes el 22 y 23 de noviembre

La iniciativa, que tendrá lugar en el recinto ferial, congregará a 52 agricultores y productores de 14 municipios

CANARIAS7

Agüimes

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:53

La 34ª edición de la Feria Km.0 Gran Canaria se celebrará el fin de semana del 22 y 23 de noviembre, en el Recinto Ferial de Agüimes, organizada por Infecar, Feria de Gran Canaria. En esta ocasión, participarán en la feria 52 agricultores y productores de 14 municipios de la Isla, que estarán acompañados por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA).

Agüimes, el municipio anfitrión, es la localidad que más puesteros aporta a la feria, con una decena de vendedores de productos agroalimentarios, vinos y quesos; especialistas en elaboración de pata, productores de microvegetales, fabricantes de cervezas y representantes de las Salinas de Bocabarranco.

Los otros dos municipios del sureste de Gran Canaria, Ingenio y Santa Lucía, que acuden a la feria con ocho y seis productores, respectivamente, incorporan a la oferta productos como especias, bebidas de aloe vera, pan, plantas y flores, miel y aceitunas, además de quesos.

Las Palmas de Gran Canaria, Moya, Santa Brígida, Valsequillo, San Bartolomé de Tirajana, Arucas, San Mateo, Teror, Firgas, Gáldar y Telde completan el listado de municipios participantes en esta edición, en la que tampoco faltarán las setas, las mermeladas, la caña dulce, los helados, los zumos y la repostería, entre otros.

Las Ferias Km.0 Gran Canaria tienen como objetivo promocionar el género local y dar visibilidad a los productores de los diferentes municipios de la Isla, por lo que son itinerantes y su ubicación cambia en cada ocasión.

De 9.00 a 14.00 horas

La Feria Km.0 Gran Canaria, que se celebra en esta ocasión en Agüimes, estará abierta en horario de 9.00 a 14.00 horas, tanto el sábado como el domingo, para adquirir productos de gran calidad y colaborar con la economía local. En la página web: https://km0grancanaria.com/aguimes-2025 se encuentra toda la información sobre los productores participantes en esta edición.

Esta 34ª edición de la Feria Km.0 está promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por Infecar, Feria de Gran Canaria, que cuenta con la colaboración de Cajasiete.

