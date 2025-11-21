Feria Km.0 Gran Canaria en Agüimes: horario, localización y productores
Una nueva edición llega al municipio de Agüimes los días 22 y 23 de noviembre
Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:31
La 34.ª edición de la Feria Km.0 Gran Canaria se celebra los días 22 y 23 de noviembre de 2025 en el Recinto Ferial de Agüimes, en el Cruce de Arinaga, con horario de 09:00 a 14:00 horas.
a presente edición de la Feria Km.0 Gran Canaria es organizada conjuntamente por INFECAR y el Ayuntamiento de Agüimes y cuenta con la colaboración de la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Gran Canaria Me Gusta, Cámara de Comercio de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria, Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria del Gobierno de Canarias (ICCA) y Cajasiete. Promueve y financia: Cabildo de Gran Canaria.
Durante el fin de semana, los asistentes podrán adquirir aceites, panes, verduras, quesos, vinos, miel, repostería, helados y muchas otras elaboraciones locales, todas de kilómetro cero.
Productores participantes en la Feria km.0
-
Aceitunas de Santa Lucía
-
Tortilidia
-
Zumísimo
-
Finca Los Barros
-
Babanam Cream
-
CoffeeFungi
-
Canarias Chef Select
-
Finca Canarias
-
Mamasayo
-
ICCA – Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
-
Finca Don Tomás
-
Granja Escuela Cruz de Águeda
-
Especias del Chef Henri
-
Especias El Cardón
-
Chorizo Terorero
-
Bazar Apícola Luis Manzano
-
Almendreros de Guayadeque
-
Quesería El Zurrón
-
Quesería Arquegran
-
Quesería Artesanal Guedes
-
Quesería Mansueto
-
Quesos El Garrote
-
Quesos Amurga y La Cazuela
-
Quesos Madre Vieja
-
Quesos Flor Valsequillo
-
Sal de Canarias
-
Salinas Bocacangrejo
-
Sibarita Pasta Artesanal
-
La Bendita
-
La Croquetería de Moya
-
This Cookie 21
-
Pastelería Valentina
-
Somos la Caña
-
Finca El Arao – Huevos camperos
-
Asociación ADAUCO
-
El Cordel G.C., Agricultores Ecológicos
-
La Tadera – Agricultores Ecológicos
-
Hortalizas Navarro Benítez
-
Alexander Bordón López
-
La Huerta de Cuco
-
El Verraco
-
La Pata Gourmet by Kiko
-
Panadería Santa Lucía
-
Panadería Pastelería Maná Masa Madre
-
Panadería Pastelería Casa Edelhoff
-
Panadería Artiles
-
Sin Gluten & Cositas Dulces
-
La Vegetería
-
La Cocina de Rutty – Repostería y Panadería sin Gluten
-
Fábrica de Bizcochos y Suspiros de Moya
-
Productos Trabel
-
Km.0 Gran Canaria
-
Gran Canaria Mosaico
-
Bodega Las Tirajanas
-
Bien de Altura Vinos
-
Vino Señorío de Agüimes
-
Pauleta Canaria
-
Helados Peña La Vieja
-
Neos Beer
-
Cafetales Maspalomas