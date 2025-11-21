Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Feria Km.0 Gran Canaria en Agüimes. Cober
Gran Canaria

Feria Km.0 Gran Canaria en Agüimes: horario, localización y productores

Una nueva edición llega al municipio de Agüimes los días 22 y 23 de noviembre

CANARIAS7

CANARIAS7

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:31

La 34.ª edición de la Feria Km.0 Gran Canaria se celebra los días 22 y 23 de noviembre de 2025 en el Recinto Ferial de Agüimes, en el Cruce de Arinaga, con horario de 09:00 a 14:00 horas.

a presente edición de la Feria Km.0 Gran Canaria es organizada conjuntamente por INFECAR y el Ayuntamiento de Agüimes y cuenta con la colaboración de la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Gran Canaria Me Gusta, Cámara de Comercio de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria, Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria del Gobierno de Canarias (ICCA) y Cajasiete. Promueve y financia: Cabildo de Gran Canaria.

Durante el fin de semana, los asistentes podrán adquirir aceites, panes, verduras, quesos, vinos, miel, repostería, helados y muchas otras elaboraciones locales, todas de kilómetro cero.

Productores participantes en la Feria km.0

  • Aceitunas de Santa Lucía

  • Tortilidia

  • Zumísimo

  • Finca Los Barros

  • Babanam Cream

  • CoffeeFungi

  • Canarias Chef Select

  • Finca Canarias

  • Mamasayo

  • ICCA – Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria

  • Finca Don Tomás

  • Granja Escuela Cruz de Águeda

  • Especias del Chef Henri

  • Especias El Cardón

  • Chorizo Terorero

  • Bazar Apícola Luis Manzano

  • Almendreros de Guayadeque

  • Quesería El Zurrón

  • Quesería Arquegran

  • Quesería Artesanal Guedes

  • Quesería Mansueto

  • Quesos El Garrote

  • Quesos Amurga y La Cazuela

  • Quesos Madre Vieja

  • Quesos Flor Valsequillo

  • Sal de Canarias

  • Salinas Bocacangrejo

  • Sibarita Pasta Artesanal

  • La Bendita

  • La Croquetería de Moya

  • This Cookie 21

  • Pastelería Valentina

  • Somos la Caña

  • Finca El Arao – Huevos camperos

  • Asociación ADAUCO

  • El Cordel G.C., Agricultores Ecológicos

  • La Tadera – Agricultores Ecológicos

  • Hortalizas Navarro Benítez

  • Alexander Bordón López

  • La Huerta de Cuco

  • El Verraco

  • La Pata Gourmet by Kiko

  • Panadería Santa Lucía

  • Panadería Pastelería Maná Masa Madre

  • Panadería Pastelería Casa Edelhoff

  • Panadería Artiles

  • Sin Gluten & Cositas Dulces

  • La Vegetería

  • La Cocina de Rutty – Repostería y Panadería sin Gluten

  • Fábrica de Bizcochos y Suspiros de Moya

  • Productos Trabel

  • Km.0 Gran Canaria

  • Gran Canaria Mosaico

  • Bodega Las Tirajanas

  • Bien de Altura Vinos

  • Vino Señorío de Agüimes

  • Pauleta Canaria

  • Helados Peña La Vieja

  • Neos Beer

  • Cafetales Maspalomas

