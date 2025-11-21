Feria Km.0 Gran Canaria en Agüimes: horario, localización y productores

CANARIAS7 Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:31 Comenta Compartir

La 34.ª edición de la Feria Km.0 Gran Canaria se celebra los días 22 y 23 de noviembre de 2025 en el Recinto Ferial de Agüimes, en el Cruce de Arinaga, con horario de 09:00 a 14:00 horas.

a presente edición de la Feria Km.0 Gran Canaria es organizada conjuntamente por INFECAR y el Ayuntamiento de Agüimes y cuenta con la colaboración de la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Gran Canaria Me Gusta, Cámara de Comercio de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria, Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria del Gobierno de Canarias (ICCA) y Cajasiete. Promueve y financia: Cabildo de Gran Canaria.

Durante el fin de semana, los asistentes podrán adquirir aceites, panes, verduras, quesos, vinos, miel, repostería, helados y muchas otras elaboraciones locales, todas de kilómetro cero.

Productores participantes en la Feria km.0

Aceitunas de Santa Lucía

Tortilidia

Zumísimo

Finca Los Barros

Babanam Cream

CoffeeFungi

Canarias Chef Select

Finca Canarias

Mamasayo

ICCA – Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria

Finca Don Tomás

Granja Escuela Cruz de Águeda

Especias del Chef Henri

Especias El Cardón

Chorizo Terorero

Bazar Apícola Luis Manzano

Almendreros de Guayadeque

Quesería El Zurrón

Quesería Arquegran

Quesería Artesanal Guedes

Quesería Mansueto

Quesos El Garrote

Quesos Amurga y La Cazuela

Quesos Madre Vieja

Quesos Flor Valsequillo

Sal de Canarias

Salinas Bocacangrejo

Sibarita Pasta Artesanal

La Bendita

La Croquetería de Moya

This Cookie 21

Pastelería Valentina

Somos la Caña

Finca El Arao – Huevos camperos

Asociación ADAUCO

El Cordel G.C., Agricultores Ecológicos

La Tadera – Agricultores Ecológicos

Hortalizas Navarro Benítez

Alexander Bordón López

La Huerta de Cuco

El Verraco

La Pata Gourmet by Kiko

Panadería Santa Lucía

Panadería Pastelería Maná Masa Madre

Panadería Pastelería Casa Edelhoff

Panadería Artiles

Sin Gluten & Cositas Dulces

La Vegetería

La Cocina de Rutty – Repostería y Panadería sin Gluten

Fábrica de Bizcochos y Suspiros de Moya

Productos Trabel

Km.0 Gran Canaria

Gran Canaria Mosaico

Bodega Las Tirajanas

Bien de Altura Vinos

Vino Señorío de Agüimes

Pauleta Canaria

Helados Peña La Vieja

Neos Beer

Cafetales Maspalomas