La Feria de Artesanía de la isla reúne a más de 70 profesionales junto al Faro de Maspalomas El encuentro inaugura edición de otoño en el sur de la isla | La exposición abrirá en horario de 10.00 a 19.00 horas hasta el domingo 2 de noviembre

La Feria de Artesanía de la isla abrió ayer sus puertas por primera vez en otoño y en el sur de la isla, con el fin de «mantener vivo el objetivo de la Fedac de potenciar la artesanía local», aseguró el presidente del Cabildo, Antonio Morales, durante la inauguración. Se trata, por tanto, de «un espacio clave para los artesanos y artesanas de la isla, porque pueden vender el trabajo que van haciendo a lo largo de todo el año», afirmó el presidente.

Morales justificó la celebración de una nueva edición de la Feria de Artesanía porque «la visita de las personas de la isla, pero sobre todo de las que vienen de otros lugares supone una inyección económica para continuar con su trabajo», afirmó el presidente, quien aseguró que las ferias que se celebran en Maspalomas «suelen tener un retorno de entre 120.000 y 200.000 euros».

Así, por primera vez en esta época, los profesionales de la isla podrán dar visibilidad a sus oficios en las inmediaciones del Faro de Maspalomas, donde tres grandes carpas acogerán, hasta el 2 de noviembre, a 76 profesionales de 17 municipios. Entre ellos destacan seis profesionales que se unen en esta edición a las Ferias de Artesanía de Gran Canaria que se celebran durante el año para mostrar el trabajo que realizan.

En esta nueva cita, que amplía el calendario anual de la promoción de los oficios artesanos de la isla y da un nuevo impulso al sector artesanal, no solo tienen cabida sectores más contemporáneos como el reciclado de materiales, la cerámica y la joyería; también encontrarán su espacio los trabajos tradicionales, como la herrería, forja y cerrajería; los puros; el torneado de madera; la carpintería tradicional; el calado y la cestería de pírgano.

En total, seis oficios artesanos de los 25 que se exhibirán durante la feria en la que no faltarán los profesionales de la marroquinería, la joyería, la cerámica, la juguetería, las almazuelas y la vidriería, entre otros muchos. La cerámica será el oficio con más representación en esta edición, una labor artesanal que desarrollarán 12 profesionales en los diferentes stands, seguida de la marroquinería con diez y la joyería, con nueve representantes.