Las familias de los cuatro CADI del Cabildo no ven avances un año después y escalarán en la protesta Las AMPA insisten en el mal estado de las instalaciones, la falta de personal y la deficiente alimentación | Se plantean ir a los tribunales

Gaumet Florido Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 22 de noviembre 2025, 06:30 Comenta Compartir

Se les ha acabado la paciencia. Las familias de los cuatro Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CADI) no han visto avances casi un año después de que salieran a la calle para reivindicar la dignidad de los usuarios de estos recintos y advierten con una escalada en la protesta ante el Cabildo, que podrá llegar, incluso, a los tribunales. En su hoja de ruta figuran denuncias ante la Inspección de Trabajo, reclamaciones patrimoniales y hasta una demanda por vulneración de derechos fundamentales.

Tras aquella protesta del 31 de enero de 2025 sostienen que todo sigue exactamente igual o peor, salvo cambios «superficiales». Desde entonces las cuatro AMPA, coordinadas en esta lucha, han celebrado varias reuniones con la dirección del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), organismo que gestiona los CADI, y hasta con el presidente del Cabildo, Antonio Morales, pero las califican de «infructuosas» y cargadas de «promesas vacías». Es más, sienten que se les ningunea y que se les subestima. «Al IASS le molesta que insistamos».

Riesgos en los edificios

Las AMPA de los CADI Reina Sofía (Las Palmas de Gran Canaria), San José de Las Longueras (Telde), Obispo Padre Cueto (Guía) y El Tablero (San Bartolomé de Tirajana) insisten en que no llegan las mejoras anunciadas en las infraestructuras. Como prueba informan de la caída reciente de un falso techo, como sucedió en el CADI de Telde, o la presencia de redes de protección anticascotes en el Reina Sofía, deficiencias que, a su juicio, ponen en riesgo la vida de sus familiares.

Ampliar Representantes de las AMPA, unidas en esta lucha ante el Cabildo. Las presidentas son Serbella Artiles (El Tablero), Elena García (Reina Sofía), Mari Carmen Hernández (Obispo Padre Cueto) y Elena Santana (San José de Las Longueras). C7

La lista de desperfectos es larga e incluye camas oxidadas, colchones viejos, baldosas sueltas, toldos rotos, perfiles de muros agrietados, humedades y filtraciones que han obligado a inutilizar parte de algunos baños y ascensores obsoletos. Otro déficit serio, apuntan, es la falta de climatización en los CADI que se trata de suplir con aparatos de aire acondicionado portátiles que se antojan insuficientes. Sin ir más lejos, se quejan de temperaturas de hasta 40º en dependencias del CADI de El Tablero.

Arriba, cena consistente en una loncha de jamón y queso en el CADI de San José de Las Longueras. Debajo, dos imágenes aportadas por las familias que prueban el mal estado de las instalaciones del Reina Sofía, en la capital. C7

También protestan por la falta de personal, un déficit que ya es crónico, y de la calidad de la alimentación, que califican de mala. En un escrito dirigido a Morales le advierten incluso de que ha habido casos de desnutrición y de que han constatado cenas consistentes en una simple loncha de queso y otra de jamón. Además, alertan de errores graves en la medicación. Denuncian que se han llegado a suministrar fármacos caducados y discrepan igualmente de la posología. «Hay centros en los que se los mezclan machacados en botes», una práctica que, según les informan técnicos especializados, no es correcta.

Sara Mederos, una abogada que les asesora en sus reivindicaciones, señala que la raíz del problema está en que el contrato en vigor surgió de un pliego que partió de balances económicos deficitarios. «Y en prestaciones sociales no se pueden permitir bajas casi temerarias, porque eso provoca rotación de personal y falta de recursos, en general». Según esta letrada, el actual contrato «se adjudicó prácticamente a precio, sin ponderar adecuadamente la calidad del servicio, cuando la ley obliga a que en concursos para contratos de servicios sociales y sociosanitarios, los criterios cualitativos representen al menos el 51% de la valoración total del contrato».

C7

Por los datos que maneja Mederos, la actual concesionaria, la empresa Grupo 5, que gestiona los 4 CADI, ganó el concurso anterior con una baja del 8,8% respecto al precio base de los pliegos, por debajo del margen industrial real necesario para sostener un servicio tan intensivo en personal, al que se dedica un 85% del presupuesto». La consecuencia, a su juicio, está clara. «Han sacrificado la calidad para abaratar el servicio; el modelo es inviable y se ha prestado a costa de recortes».

Es por eso el interés de las AMPA y de la abogada que les asesora de introducir mejoras sustanciales en los pliegos del nuevo concurso, que, no en vano, ya echó para atrás el Tribunal de Contratos del Sector Público porque «no contemplaba ratios de personal suficiente y los salarios no respetaban los convenios colectivos». Ahora piden que incorporen «indicadores de calidad» que luego permitan fijar penalizaciones concretas si la futura empresa incumple ratios de seguridad y salubridad. Han acudido con ella a las reuniones, pero no la han dejado estar presente. ¿El argumento? Les han explicado que su perfil es técnico y que no cabe en una reunión que pretende ser de escucha hacia las familias. Las AMPA, en cambio, lo han vivido como un veto.

Mederos y las familias reclaman, como medidas más urgentes, inspecciones independientes y que partidas presupuestarias del IASS de este año, como la de reparación de inmuebles, que solo ha sido ejecutada en un 18,17%, se aproveche para reparar los cuatro inmuebles.

«En un año se han ejecutado mejoras por más de un millón de euros» Frente a las tesis de las familias, el gerente del IASS, Ricardo Redondas, sostiene que en el último año se han ejecutado cambios profundos en los cuatro CADI por más de 1 millón de euros en saneamiento, climatización, mobiliario, lavandería o cocina. Recuerda que está en ejecución un contrato de mantenimiento, cuya partida se ha incrementado en un 500% y que asciende a 673.000 euros anuales. Además, defiende una mejora en la calidad del servicio. «Son centros no solo seguros, sino con servicios de calidad». Redondas recuerda que el Gobierno canario les inspecciona habitualmente y que cumplen con la norma, pero que, aparte, tienen un técnico asignado de forma específica y a tiempo completo a los cuatro CADI, que los supervisa habitualmente. Por cierto, asegura que cuentan con climatización. Respecto a las quejas de la comida, advierte de que cada CADI tiene cocina propia y que se sirven 11 menús distintos, uno de ellos para un solo usuario. Informa de que han contratado a un nutricionista que ya ha hecho sugerencias y que ahora en dos o tres semanas entregará su propuesta final de menús para todos los centros. Anuncia, por último, que el nuevo concurso está a punto de licitarse. El contrato con Grupo 5 ya venció, pero sigue con el servicio, en precario, hasta que se adjudique el nuevo. Prevé un presupuesto de más de 17 millones de euros anuales durante dos años, más uno de prórroga, lo que supone un incremento de más de un 30% respecto al actual, que es «un signo claro de la apuesta que hace el Cabildo por los CADI». Confía en adjudicarlo en 2 o 3 meses.