TEJEDA Una familia de La Solana no quiere una torreta de alta tensión en su finca Desde hace 40 años una torreta da electricidad a La Solana, El Chorrillo y Carrizal de Tejeda. La familia propietaria de la finca donde se ubica reclama ahora su retirada Imagen de la torreta ubicada dentro de una finca privada de La Solana. / C7 PATRICIA VIDANES SÁNCHEZ Tejeda Jueves, 13 mayo 2021, 02:00

Una familia de La Solana de Tejeda reclama a la compañía eléctrica la retirada de una torreta de alta tensión ubicada dentro de su finca. Sonia Martín asegura que no existe permiso escrito ni oral para la colocación de la torreta que da electricidad a la zona. Sin embargo, está ubicada en el lugar desde hace al menos 40 años. Pero no fue hasta 2019, tras el incendió que asoló la Cumbre y que llegó a las puertas de la vivienda de la familia Martín, cuando los propietarios de la finca comenzaron a reclamar formalmente la retirada de la instalación eléctrica por parte de Unelco Endesa. Sonia Martín asegura que se ha dirigido a Industria, a la empresa eléctrica, al Ayuntamiento de Tejeda y al Diputado del Común para reclamar ayuda en su particular lucha.

«En La Solana de Tejeda, a la espalda del Bentayga, tenemos una finca grande heredada en su día por mi madre», cuenta Martín. «En su momento, cuando se constituyó la asociación de vecinos y se puso la luz en la zona, pusieron una torre de alta tensión al lado de mi casa. La torre data de los años 80, aunque Unelco dice que es de en 1979». Ahora Sonia Martín asegura que «ni madre ni mi padre dieron nunca la autorización, ni por escrito ni verbalmente, para tal instalación». Tras el incendio de 2019, cuando el fuego rodeó la casa en cuestión y la familia fue evacuada, dice Martín que «temimos que la torre cayera sobre la casa». De ahí su solicitud de que la torreta sea retirada de su propiedad.

Como respuesta, «me mandaron un burofax de Madrid diciendo que debo pagar el traslado de la torre de alta tensión» y buscar una nueva ubicación. Mientras, «se meten dentro de la propiedad, donde y pusieron un gran mueble eléctrico». La torreta en cuestión da servicio a los barrios de La Solana, El Chorrillo y Carrizal.

Sonia Martín compara su lucha con la de David contra Goliat. «He hecho diversas reclamaciones», sin resultado. «Ya anteriormente al incendio nos estábamos moviendo; fui a Industria, al servicio de abogados de oficio... Es Goliat contra David».

También reconoce que en su periplo «me han dicho que es un capricho» su petición de retirada de la torreta eléctrica. «Pero es que está al lado de mi casa; siempre hemos querido quitarla, pero ello dicen que no, que aquello es de ellos. Ya no se ni dónde ir, nadie quiere saber nada».

Además, esta vecina de La Solana apunta que se está construyendo «un precioso mirador con vistas a las montañas sagradas, pero también a la torre». En todo caso, resume el problema: «Yo tengo delante de mi casa una torre de alta tensión, no se pude coger la fruta, ni acercarse uno a los alrededores por miedo. Hemos pedido que se verifique si hay algún documento con la firma de mis padres dando su consentimiento a la torreta y no se han pronunciado porque no existe tal firma».