Éxito de participación en el IX Encuentro de Asociaciones Juntas Avanzamos, en Gáldar El evento celebrado este sábado en la plaza de Santiago y su entorno logró reunir a 45 colectivos, entre asociaciones ciudadanas e instituciones

CANARIAS7 Gáldar Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:44 Comenta Compartir

El IX Encuentro de Asociaciones Juntas Avanzamos celebrado este sábado en la plaza de Santiago de Gáldar y su entorno logró reunir a 45 colectivos, entre asociaciones ciudadanas e instituciones, mostrando la fortaleza y diversidad del tejido asociativo local y logrando una amplia participación intergeneracional.

El evento, organizado por la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Gáldar y enmarcado en la celebración de la Semana de la Democracia Local, ofreció un nutrido programa lúdico, educativo y participativo con más de 30 talleres y actividades dirigidas a todas las edades.

Asociaciones vecinales, culturales, deportivas, musicales, sociales y de mayores, junto con instituciones como el Centro de Salud de Gáldar, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, el Instituto Municipal de Toxicomanías y la Casa de la Juventud, entre otras, acercaron su labor al público para visibilizar su compromiso diario con el bien común.

En un ambiente festivo, el público disfrutó de una rica diversidad de talleres como bailoterapia, primeros auxilios, pintura creativa, cometas, muñecas de trapo y semilleros, observación solar con telescopio, iniciación a la búsqueda de asteroides, partidas de ajedrez, envite y dominó, exhibición de perros en adopción, lucha canaria, taekwondo, pilates, juego de puntería de balonmano, el proyecto educativo Valorcesto, baile canario y un circuito de triciclos para la movilidad segura y saludable.

El cierre estuvo a cargo de una animada Rama de Juncalillo, acompañada por la Banda Isleña.

Este evento está financiado por la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, a través de la subvención destinada a proyectos que fomenten la convivencia ciudadana en 2025.