Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Río Breogán -Dreamland Gran Canaria, en directo: El Granca busca el tercer triunfo liguero en Lugo
Cientos de personas participaron en los talleres del Encuentro Juntas Avanzamos. C7

Éxito de participación en el IX Encuentro de Asociaciones Juntas Avanzamos, en Gáldar

El evento celebrado este sábado en la plaza de Santiago y su entorno logró reunir a 45 colectivos, entre asociaciones ciudadanas e instituciones

CANARIAS7

Gáldar

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:44

Comenta

El IX Encuentro de Asociaciones Juntas Avanzamos celebrado este sábado en la plaza de Santiago de Gáldar y su entorno logró reunir a 45 colectivos, entre asociaciones ciudadanas e instituciones, mostrando la fortaleza y diversidad del tejido asociativo local y logrando una amplia participación intergeneracional.

El evento, organizado por la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Gáldar y enmarcado en la celebración de la Semana de la Democracia Local, ofreció un nutrido programa lúdico, educativo y participativo con más de 30 talleres y actividades dirigidas a todas las edades.

Asociaciones vecinales, culturales, deportivas, musicales, sociales y de mayores, junto con instituciones como el Centro de Salud de Gáldar, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, el Instituto Municipal de Toxicomanías y la Casa de la Juventud, entre otras, acercaron su labor al público para visibilizar su compromiso diario con el bien común.

En un ambiente festivo, el público disfrutó de una rica diversidad de talleres como bailoterapia, primeros auxilios, pintura creativa, cometas, muñecas de trapo y semilleros, observación solar con telescopio, iniciación a la búsqueda de asteroides, partidas de ajedrez, envite y dominó, exhibición de perros en adopción, lucha canaria, taekwondo, pilates, juego de puntería de balonmano, el proyecto educativo Valorcesto, baile canario y un circuito de triciclos para la movilidad segura y saludable.

El cierre estuvo a cargo de una animada Rama de Juncalillo, acompañada por la Banda Isleña.

Este evento está financiado por la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, a través de la subvención destinada a proyectos que fomenten la convivencia ciudadana en 2025.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos encapuchados con cuchillos atracan un Spar en La Feria
  2. 2 Oposiciones de Educación: 685 plazas de maestros y medidas contra el efecto llamada de aspirantes de fuera
  3. 3 Viernes de caos en la GC-1 con largas retenciones dirección Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Una palmera se desploma y aplasta un coche en Lomo Los Frailes: «A otra hora, habría habido una desgracia»
  5. 5 Persecución de película en Las Palmas de Gran Canaria: se da a la fuga con un coche robado y lo detienen tras chocar contra más de 15 vehículos
  6. 6 Espectacular persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria con varias colisiones y dos detenidos
  7. 7 Un hombre agrede a una persona tras una discusión al grito de «les voy a apuñalar a todos» en Schamann
  8. 8 El tren de borrascas no frena y la Aemet destapa cómo serán las lluvias en Canarias
  9. 9 Vive a sus anchas en las Alcaravaneras
  10. 10 La Aemet sentencia el fin de semana en Canarias y marca en el calendario la llegada de nuevas lluvias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Éxito de participación en el IX Encuentro de Asociaciones Juntas Avanzamos, en Gáldar

Éxito de participación en el IX Encuentro de Asociaciones Juntas Avanzamos, en Gáldar