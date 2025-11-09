La excavación de la caverna de la central concentra la obra subterránea La apertura del hueco que acogerá las turbinas es la obra de mayor calado, junto al circuito hidráulico y las chimeneas de equilibrio también en ejecución

El grueso de las obras subterráneas de Salto de Chira se concentra actualmente en la apertura de la caverna que albergará las turbinas-bomba y el resto de equipos hidromecánicos y eléctricos de la central hidroeléctrica.

La excavación de ese hueco gigante de 160 metros de largo, 33 de alto y 25 ancho representa el trabajo de mayor magnitud, junto al circuito hidráulico entre las presas y las chimeneas de equilibrio, de una obra que en más de un 90% es subterránea.

Comenzó a finales del año pasado tras abrirse una galería piloto desde el túnel secundario de la central, por el que el agua desalada en la costa entrará en la presa de Soria y cuyos 1.200 metros ya están excavados.

No obstante, el acceso final a esa caverna será a través del túnel principal, desde Las Filipinas, en el barranco de Arguineguín, erxcavado en un 99% y donde se está terminando de completar un ramal de acceso a la parte inferior del corazón de la central.

Por la parte ya finalizada del túnel principal y por el secundario discurrirán una parte de la tubería de impulsión que conducirá el agua desalada a Soria y el tramo subterráneo de la línea de alta tensión que evacuará a la subestación eléctrica de Santa Águeda la energía generada en Salto de Chira. El tramo aéreo, con 37 torretas, está terminado.

Los operarios de REE trabajan además en las obras del circuito hidráulico que unirá las presas. La toma del embalse de Soria, una ingeniería de filigrana, está acababa, se siguen ejecutando las conducciones horizontales de este circuito desde las dos presas y se han iniciado los trabajos de las chimeneas de equilibrio.

El circuito hidráulico incluye las infraestructuras necesarias para conducir del agua en modo bombeo, mediante su aspiración en la presa de Soria y su elevación a la de Chira, y en modo turbinación, para el aprovechamiento hidroeléctrico de su caída desde el embalse de Chira al de Soria.

Para ello se están excavando las conducciones, las horizontales (aspiración de 1.075 metros de largo y conducción de baja presión de 935 metros, ambas de 5 metros de diámetro) y las verticales (conducción forzada de 375 metros de largo y 4 de diámetro), y se construyen las tomas de agua y pozos de compuertas en las dos presas.

En la tubería de impulsión del agua desalada hasta Soria, de 17 kilómetros, se trabaja en la parte más próxima al túnel principal de la central, el tramo de zanja que discurre por más de 14 kilómetros del cauce del barranco de Arguineguín. El tramo subterráneo por los túneles del proyecto, de 3,4 kilómetros, se iniciará en el último trimestre de este año.