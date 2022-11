El portavoz del PP deja el gobierno de Santa Lucía por el 'congreso del lujo'

El portavoz del PP en Santa Lucía de Tirajana, Marcos Rufo, ha abandonado este jueves el grupo de gobierno tras votar en contra de los presupuestos municipales para 2023 por su disconformidad con el dinero público destinado a « lujos» en el Congreso de Administración Local celebrado la pasada semana en Maspalomas.

Esta votación ha dividido a los dos únicos representantes del PP en el gobierno local, ya que el compañero de Rufo, el edil Sergio Vega, ha votado a favor de las cuentas municipales, lo que le aboca a someterse a las medidas disciplinarias que correspondan por romper la disciplina de voto, tal y como han confirmado fuentes del partido.

En un comunicado el portavoz popular en el Consistorio ha afirmado que es «imposible» apoyar el presupuesto del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana «después de que hayan trascendido l os gastos en champán francés, billetes de avión en primera clase, fiestas de disfraces y conciertos privados del citado congreso, organizado por los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana».

Además, Rufo ha manifestado que el PP « no puede permanecer en un gobierno que no invierte lo suficiente en el municipio y que no informó de los detalles de la contratación del congreso del lujo».

El portavoz de los populares en el Consistorio del sureste de Gran Canaria ha votado en contra del presupuesto municipal para el próximo ejercicio, ya que, según ha detallado, de los 67,8 millones, «tan solo 100.000 euros están dedicados a Capítulo VI, es decir, a inversiones reales», siendo 45.000 euros para la compra de equipos informáticos y otros 45.000 euros para mobiliario para las instalaciones municipales.

En esta votación no le ha secundado el edil Sergio Vega, a quien el portavoz del PP reprocha que haya dado el sí a unas cuentas que «dedican a las inversiones de todo un año una quinta parte de lo que se gastaron de dinero público en un congreso de lujo de cuatro días de duración, un insulto para los vecinos de Santa Lucía».

«Quien expone la línea política municipal del Partido Popular en Santa Lucía de Tirajana es su portavoz», ha aseverado Rufo, quien ve « completamente inasumible que un alcalde, -Francisco García, de NC- desde un consorcio de una televisión digital terrestre que no tiene competencias en materia turística convoque un concurso para adjudicar a dedo la organización de un congreso que ha costado 500.000 euros y que, además, ponga dinero público de todos los vecinos de Santa Lucía para pagar champán francés, fiestas de disfraces, conciertos privados, vehículos de lujo con chófer o billetes de avión internacionales».

El equipo de gobierno de Santa Lucía de Tirajana estaba conformado hasta este jueves por siete concejales de NC, cinco de Fortaleza-CC y dos del PP, 14 en total; mientras que la oposición la componen once ediles, cinco del PSOE, cinco de la Agrupación de Vecinos y uno de Podemos.