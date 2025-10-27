Episodios Insulares, la revista que acercará la historia de Canarias a su gente Cada número incluirá reportajes y artículos de especialistas en distintas ramas de la investigación, acompañados de ilustraciones y material gráfico inédito

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 27 de octubre 2025, 20:20 Comenta Compartir

El Patio del Cabildo de Gran Canaria fue escenario el pasado viernes de la presentación de la revista Episodios Insulares, una nueva publicación dedicada íntegramente a la historia de Canarias que busca acercar el conocimiento histórico al público general de forma accesible, atractiva y rigurosa.

El proyecto, impulsado por la Fundación Canaria Tamaimos con el apoyo del Cabildo, surge como una evolución natural del programa radiofónico del mismo nombre que dirige la periodista Paola Llinares en la Radio Autonómica de Canarias, y que se ha consolidado en los últimos años como uno de los espacios de referencia en la divulgación de la historia del Archipiélago.

La revista nace con el objetivo de trasladar al papel ese mismo espíritu de cercanía y calidad, ofreciendo un espacio para la reflexión y la divulgación del conocimiento sobre la identidad, la memoria y el patrimonio histórico canario. Cada número incluirá reportajes y artículos de especialistas en distintas ramas de la investigación, acompañados de ilustraciones y material gráfico inédito.

El primer número reúne doce artículos firmados por historiadores de distintas generaciones y universidades del Archipiélago, que abordan temas tan diversos como las consecuencias de las erupciones de Timanfaya y su paralelismo con el volcán Tajogaite, la infancia indígena en la sociedad prehispánica, el desarrollo del negocio del azúcar en Canarias, el papel de las mujeres en las haciendas vitícolas, o las redes de espionaje desplegadas en las Islas durante la Segunda Guerra Mundial, entre otros.

Durante la presentación, Paola Llinares destacó que «siempre había tenido la idea de llevar al papel el trabajo del programa, porque la palabra escrita permanece y permite llegar a más personas. Faltaba una revista así, centrada únicamente en la historia de Canarias, y me hace muy feliz que hoy sea una realidad». La periodista valoró además la composición del equipo: «Me enorgullece especialmente que haya equilibrio entre hombres y mujeres, y también entre investigadores jóvenes que están comenzando y expertos con una larga trayectoria. Esa combinación de experiencia y nuevas miradas aporta frescura y profundidad al proyecto».

Por su parte, José Miguel Martín, presidente de la Fundación Tamaimos, definió el lanzamiento como «un sueño hecho realidad» y destacó que la alianza con Episodios Insulares era «la mejor forma de trasladar al papel el espíritu del programa radiofónico, combinando cercanía y rigor». Añadió que «es una revista para todos los públicos, desde los más especializados hasta quienes simplemente sienten curiosidad por conocer mejor nuestra historia».

En representación del Cabildo de Gran Canaria, Marino Alduán subrayó que «esta publicación contribuye al conocimiento y la difusión de nuestras señas de identidad, de nuestra etnografía, nuestras relaciones sociales y nuestro patrimonio. Es un acontecimiento cultural que refuerza la apuesta por divulgar, con calidad y profundidad, la historia y la cultura canaria, y eso siempre es una buena noticia».

La revista Episodios Insulares se distribuirá en librerías de todo el Archipiélago y podrá adquirirse también a través de la web de la Fundación Canaria Tamaimos. Con este nuevo proyecto, la Fundación amplía su labor de promoción cultural y divulgativa, consolidando un espacio de encuentro entre la investigación y la ciudadanía para fortalecer el conocimiento y el orgullo de pertenencia a la historia compartida de Canarias.

Temas

Cabildo insular de Gran Canaria