El enclave exterior de Pasito Blanco abre la 17ª edición de Gran Canaria Swim Week La firma catalana Joana Michaela abrirá este miércoles a las 18.00 horas la pasarela junto al mar, en una jornada inaugural con cinco desfiles

Rafael Falcón Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de octubre 2025, 06:10

Llegó la hora. La 17ª edición de Gran Canaria Swim Week, la Semana de Moda de Baño de Gran Canaria, arranca este miércoles en La Punta Yacht Club, en el Puerto Deportivo de Pasito Blanco, con cinco desfiles sobre una espectacular pasarela de 135 metros sobre el mar. Los desfiles de Joana Michaela (Barcelona, España), Gisela (Málaga, España), Victoria Cimadevilla (Oviedo, España), Nuria González (Gran Canaria, España) y Alexandra Miró (Reino Unido) darán el pistoletazo a un evento que se ha consagrado como la pasarela de moda de baño más importante de Europa.

En un enclave único, donde el entorno natural se fusiona con la elegancia de la moda baño, Gran Canaria Swim Week arranca en Pasito Blanco con la presencia de Karolina Kurkova, la top model que este año llevará la imagen de la pasarela. El enclave de Pasito Blanco traslada la pasarela a un lugar idílico de la isla, y la intención del Cabildo de Gran Canaria es ir variando de escenario externo ante las enormes posibilidades que tiene la isla como plató natural. El arranque de este jueves, a partir de las 18.00 horas, servirá como punta de lanza para iniciar cuatro días de enorme intensidad. A partir del jueves, la pasarela se trasladará hasta el sábado a ExpoMeloneras, su lugar habitual.

Gran Canaria Swim Week celebra la pasión por la moda baño y el talento creativo a través de tres galardones que iluminan la excelencia y la innovación. Estos premios reconocen la mejor colección emergente, donde el ingenio y la visión del diseñador florecen; la propuesta más sostenible, un tributo al compromiso con nuestro planeta; y a la mejor colección, la armonía perfecta entre innovación y creatividad. Cada uno de estos galardones será otorgado por un jurado de expertos, guardianes del buen gusto y la experiencia, capaces de descubrir la chispa única que convierte cada colección en un relato memorable.

La moda de baño empieza a lucir con fuerza a partir de este miércoles en Pasito Blanco con la Gran Canaria Swim Week.