Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 26 de noviembre de 2025
Imagen del alumbrado de Navidad en Mogán. Ayuntamiento de Mogán
Navidad 2025

Encendido de las luces de Navidad en Mogán 2025: horario y programa de actividades

GRAN CANARIA ·

Mogán inaugura oficialmente la temporada navideña con el encendido del alumbrado el 29 de noviembre

CANARIAS7

CANARIAS7

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:00

Comenta

Mogán da este año la bienvenida a la Navidad el sábado 29 de noviembre, momento en el que se encenderán las luces decorativas que vestirán las calles del municipio durante las próximas semanas.

La cita arrancará a las 18:30 horas en Playa de Mogán y estará compuesta por una serie de propuestas culturales y gastronómicas destinadas a inaugurar la temporada navideña en el litoral municipal.

El núcleo del evento tendrá lugar en la plaza Doctor Pedro Betancor León, donde las Escuelas Artísticas de Mogán presentarán el espectáculo de danza titulado «Prepar-Hadas». A continuación, el entorno del puerto acogerá la Feria de Tapas en el parking exterior del Puerto de Mogán, que se configura como espacio complementario en el que los restauradores del municipio ofrecerán elaboraciones aprovechando la ubicación junto a la bahía y el paseo de la playa, que ya estará iluminado con la decoración navideña prevista por el Ayuntamiento.

La programación musical prevista para la noche incluye la actuación de Los 600, que intervendrán con versiones de éxitos, acompañados por Javi Cedrés y DJ Julián.

