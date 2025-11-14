Encendido de las luces de Navidad en Agüimes 2025: horario y programa de actividades

CANARIAS7 Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:26 Comenta Compartir

Agüimes d la bienvenida a la Navidad con un espectáculo de luz, que tendrá lugar en la avenida de Ansite, en El Cruce de Arinaga. Este sábado, 15 de noviembre, desde las 17:00 horas, arranca el programa de actividades, que no se limitará al encendido del alumbrado navideño del municipio, sino que incluirá conciertos y juegos infantiles, entre otros.

El Ayuntamiento de Agüimes ha dispuesto que la puesta en marcha del alumbrado se desarrolle simultáneamente con la apertura del ludoparque, de modo que la dinámica de la tarde-noche ofrezca una experiencia completa para familias. De las 17:00 a las 19:30 h los niños contarán con actividades lúdicas en la avenida de Ansite; a continuación se procederá al encendido oficial de las luces de Navidad en ese mismo lugar; y, para rematar, los conciertos darán continuidad al evento en la plaza Primero de Mayo. El acto ha sido denominado por el consistorio como «Fiesta de la Luz».

Todas las fuentes de luz son de tecnología LED, de máxima eficiencia energética, lo que minimizará tanto el consumo eléctrico como la contaminación lumínica.

El programa vinculado al encendido de las luces prevé el concierto «Merry Christmas», interpretado por Cristina Ramos, que ofrecerá un repertorio de temas navideños, seguido por el espectáculo de Señor Natilla en el que se recrea un ambiente de discoteca en vivo.

Programa del sábado, 15 de noviembre

17:00h. Ludoparque infantil. Avenida de Ansite

19:30h. Fiesta de la luz. Espectáculo lumínico. Avenida de Ansite

20:30h. 'Merry Christmas'. Espectáculo musical de Cristina Ramos. Presentado por Kiko Barroso. Plaza Primero de Mayo

22:00h. Concierto Sr. Natilla. Plaza Primero de Mayo

