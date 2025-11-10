Empiezan las obras de mejora del alumbrado en la comarca Norte En el proyecto ejecutado por la Mancomunidad y financiado por el Cabildo se renovarán 669 luminarias y se instalarán 10 farolas fotovoltaicas

CANARIAS7 Arucas Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:55 Comenta Compartir

Comienzan las obras contempladas en el proyecto de 'Mejora de la eficiencia energética del alumbrado e instalaciones públicas del norte de Gran Canaria', financiado por el Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con la Mancomunidad del Norte. Con este proyecto la Mancomunidad del Norte, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, continúa su esfuerzo de mejorar los alumbrados públicos de la comarca. En este caso se renovarán 669 luminarias que serán sustituidas a tipo led y se instalarán 10 luminarias fotovoltaicas.

La empresa Imesapi será la encargada de renovar los alumbrados públicos de Troya y Piletas, así como la mejora de la Eficiencia Energética del alumbrado público de la Calle Guayarmina y alrededores, en el municipio de Agaete, por un importe de 64.400,78 euros, más IGIC. En Arucas, la empresa Ferrovial, ha sido la encargada de la realización de la ampliación del alumbrado público en la carretera de acceso a la Montaña de Arucas, Avd. Doctor Fleming, por un importe de 200.406,48 euros, más IGIC.

En Firgas, la empresa Aneum Led, será la encargada de renovar el alumbrado público del casco del municipio, por un importe de 81.030,00 euros, más IGIC. En Gáldar se renovará por la empresa Electrimega los CM del Agujero, CM Juncalillo-El Retamal, CM Barranquillo del Vino, se completarán los cuadros de mando del Casco de Gáldar y acometerá el alumbrado RGB de la Plaza de Santiago, por un importe de 249.978,40 euros, más IGIC. En Valleseco la empresa Imesapi instalará un generador aislado fotovoltaico de 4Kw en la perrera municipal y distintos puntos de luz fotovoltaicos en diferentes pagos del municipio, por un importe de 29.024,05, IGIC excluido.

Las obras han comenzado ya en el municipio de Arucas, estando en estos momento tramitándose la documentación necesaria para el comienzo de las obras en el resto de los municipios a lo largo de este mes.

Con este proyecto se continúa con la consecución de los objetivos marcados en el Plan Estratégico de la Mancomunidad del Norte 2030, para la mejora del alumbrado público y contribuir a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, número 7 'Energía asequible y no contaminante' y número 13 'Acción por el clima'.