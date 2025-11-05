Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de la sala principal del Centro de Control de la Movilidad de Gran Canaria.
Vista de la sala principal del Centro de Control de la Movilidad de Gran Canaria. David Delfour

Empieza el Gran Hermano de la Movilidad en Gran Canaria

El centro de control del transporte público está ya operado en el intercambiador de Tamaraceite, que ha abierto también su aparcamiento de 238 plazas

Jesús Quesada

Jesús Quesada

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:13

Comenta

El transporte público de Gran Canaria tiene ojos y cerebro nuevos en el Centro de Control de la Movilidad inaugurado este miércoles en el intercambiador de Tamaraceite, desde donde se observa, se analiza y se gobierna la coordinación entre la demanda real y la oferta de guaguas de la isla. Es el Gran Hermano de las estaciones, las líneas y las pantallas de información al viajero.

Una inversión de casi 22 millones de euros ha hecho posible la puesta en servicio de esta herramiento de gestión inteligente, desde la que se controla la ubicación de las guaguas de transporte público, la ocupación que tienen, la información que se aporta a los usuarios que están en las pardas a través de las pantallas de información, las carreteras cortadas, los posibles desvíos y un sinfín de datos esenciales para optimizar el servicio que prestan las operadoras.

El Centro de Control se ubica dentro del nuevo edificio levantado en el intercambiador de Tamaraceite, que también ha estrenado una nueva cubierta y ha abierto al público -estaba cerrado desde que se abrió el intercambiador- el aparcamiento subterráneo de 238 plazas de esta instalación.

Antes de cortar la cinta inaugural, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, resaltó que la apertura del Gran Hermano de la Movilidad mejorará la experiencia de los usuarios del transporte público, permitirá un control continuo de la información y una más rápida respuesta ante cualquier incidencia y reducirá los gastos operativos del sistema. «Es un hito, un cambio de paradigma en la gestión», apostilló.

Corte de cinta inaugural, visita a la sala principal del centro y nuevo aparcamiento. David Delfour
Imagen principal - Corte de cinta inaugural, visita a la sala principal del centro y nuevo aparcamiento.
Imagen secundaria 1 - Corte de cinta inaugural, visita a la sala principal del centro y nuevo aparcamiento.
Imagen secundaria 2 - Corte de cinta inaugural, visita a la sala principal del centro y nuevo aparcamiento.

Los datos sobre la oferta y la demanda de guaguas que manejará el Centro de Control se recibirán, analizarán y gestionarán en tiempo real, subrayó Morales antes de que el consejero de Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, remarcase que esta instalación permitirá «centrar la gestión en el viajero y las operadoras para ofrecer un transporte público más eficiente e inteligente».

Sosa puso como ejemplo que si el Centro de Control detecta que un vehículo concreto de una línea tiene un 85% de ocupación y el sistema adiverte que existe una alta demanda de usuarios esperando en las siguientes paradas se podrá enviar una guagua de refuerzo.

«A lo mejor hay líneas infradotadas y otras que van vacías. Ahora se sabrá con toda certeza y se podrá hacer una oferta acorde a la demanda«, agregó el responsable de Movilidad Sostenible, quien adelantó que el aparcamiento del intercambiador de Tamaraceite será gestionado próximamanente por Sagulpa, la sociedad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para operar como un nuevo estacionamiento disuasorio.

Hasta entonces podrá ser utilizado libremente por los usuarios del intercambiador y los vecinos de Tamaraceite.

El Centro de Control de la Movilidad tiene también una oficina de venta de bonos. David Delfour

La puesta en marcha del Gran Hermano de la Movilidad de Gran Canaria forma parte de un proyecto más ambicioso, valorado en 53 millones de euros, que además de estas instalaciones incluye una nueva red de venta de los bonos de transporte público, la ampliación y mejora de las pantallas de información al viajero y la instalación de nuevas canceladoras a bordo de la flota de las guaguas.

Las dos primeras medidas están completadas, pero la renovación de los aparatos de pago y control de los pasajeros a bordo sigue en proceso de implantación, aclaró Sosa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierran al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras por contaminación marina
  2. 2 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  3. 3 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  4. 4 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  5. 5 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  6. 6 Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
  7. 7 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  8. 8 Controlado un incendio declarado en Valleseco tras afectar a unos 2.000 metros cuadrados de vegetación
  9. 9 La red del narcotraficante José el del Buque tenía felinos salvajes de manera ilegal en Gran Canaria
  10. 10 Cocina mediterránea y encanto total: así es Noema, el restaurante que triunfa en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Empieza el Gran Hermano de la Movilidad en Gran Canaria