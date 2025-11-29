Emergencias limita la alerta por contaminación marina a Telde El foco de emisión «ya no está activo» aunque hay constancia de la llegada de restos del vertido a una zona costera de difícil acceso en Agüimes, señala el Gobierno canario

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 29 de noviembre 2025, 16:59 | Actualizado 17:09h.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca), ha actualizado la situación de alerta por un episodio de contaminación marina a partir de las 14.00 horas de este sábado y limita su ámbito al municipio de Telde. Por tanto, queda levantada en el resto de zonas afectadas, es decir, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán.

El Gobierno canario explica en un comunicado de prensa que el episodio de contaminación marina por vertido de materia orgánica en descomposición en la costa de Gran Canaria ya no tiene foco de emisión activo aunque se tiene constancia de llegada de restos del vertido a una zona costera de difícil acceso en Agüimes, que ha sido retirado con maquinaria. En cuanto a Telde, el Ayuntamiento ha trasladado en reunión de comité asesor la llegada y recogida de restos en su costa.

Tras los vuelos de reconocimiento realizados durante la tarde del viernes y a primera hora de la mañana de este sábado, dice la nota, no se detectan restos visibles en suspensión en la costa de Gran Canaria.

Aún así, se mantiene activada la Situación de Alerta del Plateca para la costa del municipio de Telde con el objetivo de hacer el seguimiento del episodio, facilitar las tareas de coordinación y trabajar para minimizar el incidente.

Cabe recordar que el Plateca se activó el pasado 6 de noviembre por un episodio de contaminación marina que afectaba al litoral comprendido entre Telde y Mogán, días después de que los restos de peces muertos obligaran al cierre de playas en cinco municipios.