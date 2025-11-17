Elsa Punset y Juan Carlos Cubeiro, en la Cumbre de Emprendedores y Liderazgo en Vecindario La iniciativa será en el teatro Víctor Jara los días 25 y 26 de noviembre con entrada gratuita

El Teatro Víctor Jara de Vecindario será escenario el 25 y 26 de noviembre de la I Cumbre de Emprendedores y Liderazgo, un encuentro que reunirá a referentes nacionales en motivación, liderazgo, innovación y desarrollo personal. La escritora y divulgadora Elsa Punset, el deportista y conferenciante Enhamed Enhamed, el experto en motivación Carlos Almonacid y el coaching Juan Carlos Cubeiro serán algunos de los ponentes. La asistencia es gratuita, aunque es necesario retirar invitación en el Ateneo Municipal o en www.tureservaonline.es.

La jornada del martes comenzará a las 10.00 horas con la ponencia inaugural del experto en liderazgo y coaching Juan Carlos Cubeiro, titulada 'Nuevas tendencias de management y liderazg'o. A continuación, el deportista paralímpico y conferenciante Enhamed Enhamed ofrecerá 'Liderarte a ti para liderar a otros'.

Por la tarde, el especialista en crecimiento personal Ángel López protagonizará una conferencia interactiva en la que el público decidirá el desarrollo del contenido. La jornada cerrará a las 19.00 horas con Elsa Punset, que compartirá sus 'Propuestas para vivir estos tiempos extraordinarios'.

Programa para el miércoles

El miércoles abrirá la programación la consultora digital Virginia Valladares con la charla 'El faro que necesitas para liderar sin perderte'. A las 10.30, la conferenciante y mentora Lidia Monzón abordará 'Liderar desde la esencia, centrada en autenticidad, empatía e influencia consciente para mujeres líderes'. Después será el turno del escritor y formador Cipri Quintas, quien ofrecerá 'Networking con corazón'.

La tarde incluirá una mesa redonda con asociaciones de Gran Canaria, seguida de la intervención del experto en motivación y comunicación Carlos G. Almonacid, que hablará de 'Liderazgo, propósito y acción'. La clausura correrá a cargo de Ángel López.

Programa completo

La cumbre está organizada por la Concejalía de Desarrollo Local, Promoción Económica y Emprendimiento del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Su responsable, Sergio Vega, señala que el objetivo es «ofrecer a las personas emprendedoras del municipio una oportunidad para reforzar sus conocimientos y dotarlas de herramientas clave para que sus proyectos sean viables».

Toda la información está disponible en www.cumbredeemprendedores.com

