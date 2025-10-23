Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Elija la alegoría del carnaval de Mogán 2026: México, Cómics o Cabaret

El Ayuntamiento somete a votación popular la elección de la temática de la próxima edición de las carnestolendas municipales

Mogán

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:14

La alegoría del Carnaval Costa Mogán 2026 será elegida mediante votación popular, pudiendo optar por tres propuestas: 'México', 'Cómics' o 'Cabaret'. La encuesta estará disponible en la web del Ayuntamiento de Mogán del 27 de octubre al 7 de noviembre, según informa el gobierno local en un comunicado.

El Carnaval Costa Mogán se celebrará del 25 al 29 de marzo y, tal y como señala el concejal de Cultura y Festejos, Mencey Santana, la máquina carnavalera comienza andar con esta iniciativa que pretende favorecer la implicación y participación de los vecinos y vecinas, y de la población en general. «El carnaval se vive y se disfruta en las calles, por lo que es muy importante contar con la opinión de la población, de las personas que disfrutan de estos festejos», apunta.

Este proceso de participación ciudadana se realizará 'online', a través de la página web del Ayuntamiento de Mogán. La ciudadanía podrá dejar su voto del lunes 27 de octubre al viernes 7 de noviembre, fecha a partir de la cual se dará a conocer la propuesta predilecta tanto en la web como en los perfiles oficiales de redes sociales del Consistorio.

