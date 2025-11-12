Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Foto de familia junto al ejemplar capturado. C7

Un ejemplar de 221 kilos protagonizará la Feria del Atún y del Mar de Mogán

El certamen se celebrará el próximo 22 de noviembre

CANARIAS7

CANARIAS7

Mogán

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:21

La Feria del Atún y el Mar de Mogán, que celebra su octava edición el sábado 22 de noviembre, volverá a sorprender al público con una de sus actividades más esperadas: el ronqueo del atún, la tradicional técnica de despiece artesanal. Los asistentes podrán presenciar este espectáculo en directo con un ejemplar de 221 kilos, capturado y traído este mismo miércoles a tierra por la embarcación del municipio Nuevo Olimar, del patrón Oliver Miranda Artiles.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el concejal de Pesca, Víctor Gutiérrez, acudieron al Muelle de Arguineguín para presenciar el desembarco de esta preciada pieza. «Han conseguido una semana antes de nuestra feria capturar un atún en el norte de Tenerife», informó Bueno, que invita a presenciar en directo el despiece el viernes 21 de noviembre a las 12.00 horas en la plaza Pérez Galdós de Arguineguín, ubicación de la 8ª Feria del Atún y el Mar de Mogán.

En este evento, que tiene como objetivo promocionar los productos del mar de Mogán y poner en valor el sector pesquero, y en concreto, la labor de las dos cofradías de pescadores del municipio, contará, además, con puestos de restauración, showcookings, concurso, zona infantil y música en vivo. La tarde anterior, el viernes 21 de noviembre a las 19.00 horas, tendrá lugar el acto de homenaje a pescadores de Mogán en el Centro Polivalente de Arguineguín.

