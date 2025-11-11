Educación adjudica las obras de mejora en el CEIP Antonio Padrón de Gáldar por 92.000 euros Los trabajos incluyen el derribo de los antiguos vestuarios y la ejecución de un nuevo muro de contención en el centro

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, ha adjudicado las obras de demolición de los antiguos vestuarios y la construcción de un nuevo muro de contención en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Antonio Padrón, en el municipio grancanario de Gáldar por un importe total de 91.922,98 euros.

El proyecto, impulsado por la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos, que coordina Iván G. Carro, tiene como objetivo principal mejorar la seguridad y estabilidad del recinto escolar, eliminando las deficiencias detectadas en las antiguas dependencias anexas y resolviendo los riesgos estructurales que presentaban.

Además, contempla el derribo completo de los vestuarios en desuso, así como la ejecución de un nuevo muro de contención adaptado a las necesidades del terreno y del uso escolar. El contrato, cuya inversión va con cargo a la la partida de Reforma, Ampliación, Mejora y Mantenimiento del presupuesto autonómico, prevé una distribución económica en dos anualidades: 39.590 euros en 2025 y 52.332,98 euros en 2026.

A propósito de esta adjudicación, el director general destacó que «responde a una necesidad del centro con el objetivo de garantizar la seguridad y el confort de su comunidad educativa», al tiempo que «refuerza la voluntad de esta Consejería de actuar allí donde las condiciones requieran de una respuesta rápida».

Esta intervención se suma al conjunto de actuaciones que el departamento que dirige Poli Suárez viene impulsando en materia de infraestructuras educativas en todas las islas, con el propósito de mejorar las condiciones de los centros, atender las demandas de las comunidades educativas y avanzar hacia una red pública más moderna, accesible y eficiente energéticamente, destacan en un comunicado.